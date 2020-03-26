Шойгу: Число контрактников превысило 400 тысяч человек

Число военнослужащих по контракту в российской армии увеличилось более чем в два раза с 2012 года и составило 405,1 тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации. Глава оборонного ведомства в среду выступил перед сенаторами с докладом о состоянии и направлениях развития Вооруженных сил РФ.

Шойгу напомнил, что в майских указах президента РФ Владимира Путина в 2012 году была поставлена задача ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тысяч человек в год.

В итоге за прошедшие семь лет кадровый состав Вооруженных сил существенно изменился. Количество призывников "уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч, а численность контрактников превысила 405 человек, то есть их число увеличилось более чем в два раза", доложил министр.

По прогнозам ведомства, к 2027 году военнослужащих по контракту должно стать еще больше - 499,2 тысячи человек.

Уже сейчас ими "полностью укомплектованы сержантские старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонно-тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники", заявил Шойгу.

Галина Мисливская