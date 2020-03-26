Зарубежные разведки и антироссийские структуры пытаются взломать РФ изнутри

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 24 марта был размещен разработанный МВД проект указа президента РФ «О внесении изменений в Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденную Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-2753».

Как указывается в документе иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на российскую молодежь, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Разработчики проекта указа предлагают следующую редакцию пункта 21 действующей стратегии: «Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране».

В проекте отмечается, что дестабилизирующее влияние на ситуацию оказывает деятельность отдельных зарубежных организаций и подконтрольных им российских объединений, которые часто действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности население с использованием социально-экономических, экологических и других факторов.

Министерство заявляет, что радикализм затрагивает и спортивное сообщество России. «Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базах спортивных школ и клубов, а также проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии», - отмечают составители документа.

Несанкционированные акции протеста являются способом организовать массовые беспорядки для дестабилизации общественно-политической обстановки в России, указывают специалисты ведомства. «Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях, в том числе протестных акциях, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», - говорится в проекте МВД.

Разработчики проекта указа подчеркивают, что в последнее время участились случаи вовлечения в ряды экстремистских структур несовершеннолетних лиц, поскольку они «не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и в ряде случаев не подлежат уголовной ответственности». Для противодействия этим явлениям авторы проекта изменения стратегии предлагают включить в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних «мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям».

Документ включает и предложения по организации досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечению доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, а также по созданию условий для реализации творческого и спортивного потенциала.

Специалисты МВД также отмечают, что сотрудники ведомства наблюдают «попытки создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, в том числе посредством дистанционной вербовки и обучения их участников, а также террористов-одиночек». Кроме того, происходит процесс распространения радикальных взглядов среди трудовых мигрантов, прибывающих в РФ и их вовлечение в совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. По мнению экспертов министерства, одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, является неблагоприятная миграционная ситуация в отдельных регионах страны, которая приводит к дестабилизации рынка труда, социально-экономической обстановки и вносит дисгармонию в систему межнациональных и межрелигиозных отношений.

«Сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды и иных проявлений экстремизма, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, способствуют проникновению в миграционные потоки членов международных

экстремистских и террористических организаций, а также распространению экстремистской и террористической идеологии и пропаганды, в том числе в сети Интернет», - отмечают эксперты МВД. Их озабоченность вызывает и проникновение в РФ представителей радикальных религиозных течений из других государств, выпускников зарубежных теологических центров, проповедующих исключительность таких религиозных течений и насильственные методы их распространения.

«В сфере миграционной политики предлагается совершенствование программ социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, привлечение к их реализации и финансированию работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы», - отмечается в предлагаемом проекте указа.

В нем указывается на необходимость принятия жестких мер по противодействию незаконной миграции, профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции и привлечение к ответственности виновных лиц. Специалисты МВД предлагают также обеспечить «противодействие формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан по признаку социального, культурного, расового, национального или религиозного отличия, а также их пространственной сегрегации».

Для обеспечения незамедлительного реагирования на факты распространения экстремистской идеологии и выявления материалов, направленных на подготовку и совершение экстремистских и террористических актов, в сфере государственной информационной политики авторы проекта предлагают осуществлять мониторинг СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а также совершенствование процедуры ограничения доступа на территории РФ информационных ресурсов, распространяющих экстремистскую и террористическую идеологию.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»