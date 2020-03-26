Войти
ТАСС

Шойгу сообщил, что компьютерные атаки из-за рубежа на ВС РФ увеличиваются на 12% ежегодно

137
0
0
Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Popov

По словам российского министра обороны, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый год количество компьютерных атак на российскую армию из других стран увеличивается в среднем на 12%. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в Совете Федерации.

"За последние три года на информационную инфраструктуру вооруженных сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%", - сказал он.

По словам Шойгу, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий". Россия, подчеркнул министр, готова к этой борьбе. Глава военного ведомства отметил, что в Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления вооруженными силами. "Все атаки нейтрализуются", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны добавил, что ведется активное противодействие фейковым новостям. По его словам, страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к вмешательству в американские выборы, хакерским атакам, сокрытию боевых потерь и другим резонансным инцидентам. "В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом", - добавил глава военного ведомства, отметив, что его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, "лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки", прикрываясь законами о СМИ.

Эта сфера, убежден Шойгу, "требует дальнейшего законодательного регулирования".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
03.04.2018
Россия намерена выстроить целый город для разработки смертельного оружия
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
25.04.2014
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение?
13.02.2013
Шойгу вернулся к идее Рогозина создать киберкомандование
06.12.2012
Военным удлинили уши до американских
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ