Шойгу сообщил, что компьютерные атаки из-за рубежа на ВС РФ увеличиваются на 12% ежегодно

По словам российского министра обороны, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый год количество компьютерных атак на российскую армию из других стран увеличивается в среднем на 12%. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в Совете Федерации.

"За последние три года на информационную инфраструктуру вооруженных сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%", - сказал он.

По словам Шойгу, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий". Россия, подчеркнул министр, готова к этой борьбе. Глава военного ведомства отметил, что в Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления вооруженными силами. "Все атаки нейтрализуются", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны добавил, что ведется активное противодействие фейковым новостям. По его словам, страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к вмешательству в американские выборы, хакерским атакам, сокрытию боевых потерь и другим резонансным инцидентам. "В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом", - добавил глава военного ведомства, отметив, что его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, "лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки", прикрываясь законами о СМИ.

Эта сфера, убежден Шойгу, "требует дальнейшего законодательного регулирования".