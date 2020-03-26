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ЦАМТО

Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали

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Госпиталь
Мобильный госпиталь МЧС.
Источник изображения: РИА Нновости/Антон Денисов

ЦАМТО, 25 марта. Ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислали в Россию заявки на мобильные противоинфекционные отделения для борьбы с коронавирусом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Проект-техника", создающей эти комплексы.

"В связи с мировой эпидемией коронавируса COVID-19 количество стран, где есть заболевшие, увеличивается. В корпорацию "Проект-техника" ежедневно поступают запросы из стран Латинской Америки, СНГ, Северной Африки на изготовление мобильных противоинфекционных отделений", – сказали в корпорации.

В компании отметили, что это модульное решение, сформированное на базе унифицированных блоков, которое обеспечивает все функции современного медицинского учреждения. Отделение предназначено для оказания медицинской помощи в зоне распространения инфекций.

Состав отделения может варьироваться в зависимости от задач. В стандартной комплектации в течение суток отделение может оказывать помощь больным в количестве до 300 человек. При этом возможна госпитализация порядка 30 человек на срок до 30 суток. В случае необходимости пропускная способность, число койко-мест, а также врачебных кабинетов может быть увеличено.

На протяжении 15 лет по заданию главного военно-медицинского управления Минобороны России "Проект-техника" разрабатывала и изготавливала мобильные военно-медицинские формирования различного уровня. Некоторые образцы используются в войсках и сегодня, передает "РИА Новости".

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США
Компании
Минoбороны РФ
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Медицина
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