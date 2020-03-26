Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%

ЦАМТО, 25 марта. Объем экспорта продукции военного назначения России в 2019 году составил свыше 15,2 млрд. долл. Об этом в интервью газете "Известия" 23 марта заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

С этим объемом, по оценке ЦАМТО, Россия по итогам 2019 года занимает второе место по объему экспорта обычных вооружений с долевым показателем 16,33%.

В целом в 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по уточненной оценке ЦАМТО, не менее 93,1 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2019 года занимают США. По данным ЦАМТО, объем военного экспорта США в 2019 году составил 38,775 млрд. долл. или 41,65% от общемирового объема экспорта ПВН.

Третье место по итогам 2019 года, согласно оценке ЦАМТО, занимает Франция – 14,027 млрд. долл. или 15,07% от общемировых поставок.

Четвертое место по итогам 2019 года занимает Испания (Мадрид впервые по итогам года занял столь высокое место) – 4,343 млрд. долл. или 4,66% от общемировых поставок.

Пятое место по итогам 2019 года занимает Германия – 2,938 млрд. долл. или 3,16% от общемировых поставок.

Последующие места в первой десятке по объему экспорта вооружений по итогам 2019 года занимают Китай, Израиль, Италия, Канада и Великобритания.