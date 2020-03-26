Фрегат "Адмирал флота Касатонов" продолжает испытания в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ.

ЦАМТО, 25 марта. Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" 24 марта вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для продолжения программы испытаний.

За время выхода в море экипаж корабля планирует отработать ряд задач по обнаружению подводных лодок и слежению за ними с помощью комплексов гидроакустического и противолодочного вооружения.

Данный этап программы испытаний обеспечивают подводные лодки Северного флота, выполняющие в Баренцевом море плановые задачи боевой подготовки.

В полигонах боевой подготовки Северного флота будут также отработаны различные виды маневрирования фрегата, продолжится проверка систем и механизмов.

Ранее в акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские и торпедные стрельбы, отработал ряд других элементов программы испытаний. А в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября в Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на дальности свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.