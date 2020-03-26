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ТАСС

Шойгу заявил о появлении в армии России воздушных асов по итогам операции в Сирии

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Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Министр обороны РФ отметил, что операция в арабской республике повысила российский международный авторитет и дала огромный качественный импульс для развития вооруженных сил

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о появлении в Вооруженных силах РФ целой плеяды высококлассных летчиков, получивших боевой опыт в Сирии.

"У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов. Войска оснащаются современным, проверенным в бою надежным оружием", - сказал Шойгу на пленарном заседании в Совете Федерации.

По его словам, операция в Сирии повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития вооруженных сил.

"Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% офицеров ВМФ, 98% военной полиции", - подчеркнул Шойгу.

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