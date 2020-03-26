Американский высотный разведчик U-2S Dragon Lady замечен в районе Калининграда

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Американские стратегические высотные самолеты-разведчики U-2S Dragon Lady возобновили полеты вблизи российских границ. Как следует из данных западных мониторинговых авиационных ресурсов, американский разведчик был замечен во вторник вблизи Калининградской области.

Согласно данным, U-2S Dragon Lady вылетел с авиабазы Фэрфорд в Англии, после чего, совершив перелет на Балтику, был зафиксирован над юго-восточной частью акватории Балтийского моря вблизи Калининградской области. Кроме него, в районе западных рубежей России, а также вдоль западной и северо-западной границы Белоруссии, совершили полеты разведывательный самолет ВВС США RC-135W и самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail.

Самолеты-разведчики U-2 стояли на вооружении ВВС США и в период с 1956 по 1960 год провели 24 разведывательных полета над территорией СССР, пока в мае 1960-го один U-2 не был сбит, после чего полеты разведчиков над Советским Союзом прекратились, хотя продолжались вдоль границ страны.

Созданный в начале 50-х годов прошлого века самолет-разведчик мог развивать скорость до 805 километров в час и выполнять полеты на высоте более 21,3 тысячи метров на протяжении 12 часов. При этом боевой радиус самолета составлял 10,3 тысячи километров.

В 2014 году Конгресс США принял новый бюджет, в котором предусматривал в период до 2019 года списать все стоящие на вооружении самолеты U-2, в дальнейшем заменив их стратегическими беспилотниками RQ-4 Global Hawk. Основной причиной называлось устаревание самолета и значительная по сравнению с БЛА стоимость одного летного часа (36 тысяч долларов для U-2 против 24 тысяч у RQ-4 Global Hawk). Однако в 2017 году от планов списания самолетов отказались, заявив о необходимости разработки для U-2 новой аппаратуры наблюдения и разведки.

В 2019 году ВВС США сообщили о завершении испытаний новой радиолокационной станции ASARS-2B с синтезированной апертурой для высотных самолетов-разведчиков U-2 Dragon Lady.