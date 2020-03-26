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Российская газета

Увидеть невидимое: на что способны российские приборы ночного видения

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Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Расширять диапазон зрения человека наука начала с XIX века, с того самого момента как английский астроном Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение, а немецкий физик Иоганн Риттер годом позже - ультрафиолетовое излучение. Изучение этих явлений принесло множество научных открытий, которые человечество вначале использовало себе на благо. Больше всего в качестве прикладного применения эти открытия воплотились в оптике, медицине, биологии и лазерных технологиях.

Большинство технических новаций и изобретений пришлось на инфракрасное излучение (ИК), особенно в приборах ночного видения (ПНВ), которые стали востребованы в вооруженных силах армий мира. Действительно, возможность видеть в темноте давала преимущество, которым пользовались как разведчики и снайперы, так и оружейники. Головки самонаведения (ГСН) большинства авиационных ракет и других боеприпасов содержат в своих компонентах приборы, работающие с ИК-излучением. Средства защиты не отставали от средств нападения, и вскоре в большинстве приборов защиты военной техники появились ИК-датчики, которые позволяли своевременно применять отстреливаемые ИК-ловушки в авиации или системы динамической защиты танков.

На мировом рынке элетронно-оптических преобразователей (ЭОП) для оптики ночного видения доминируют фирмы из США (ITT Exelis и L-3 Communications Holdings) и Франции (Photonis&DEP), контролирующие 81 процент производства. Поэтому неудивительно, что первоначально наши оборонщики обратились к ним для того, чтобы оснастить ПНВ и ГСН современными ЭОП. Однако политика санкций сделала такие поставки невозможными.

В Новосибирске предприятие "Катод" стало одним из флагманов импортозамещения, занявшись собственными разработками технологий производства ЭОП. В производственных помещения "Катода" сейчас выпускают ЭОП поколения 2+, поколения 3 и 3+, а также проводят НИОКР по разработке ЭОП 4-го поколения. Продукцией предприятия оснащены бортовые комплексы обороны вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, самолетов Су-25 и Ил-76, а также танка Т-14 "Армата". ЭОП новосибирских мастеров вы найдете в 80-ти типах ПНВ, имеющих свыше 380 конструктивных модификаций с использованием 10 типов фотокатодов.

Известный факт, что у орла самое лучшее зрение среди живого мира, которое помимо остроты обладает свойством видеть в ультрафиолете. Дело в том, что специалистами "Катода" был разработан новый элемент ЭОП 3-го поколения (УФ-ЭОП), который позволяет приборам и человеку видеть в ближнем ультрафиолетовом диапазоне. Появление УФ-ЭОП в составе ПНВ дает неоспоримое преимущество на поле боя.

Во-первых, вооруженные такой оптикой снайперы могут видеть цели, скрытые плотным туманом или средствами дымозащиты, а также обнаруживать цели, имеющие термозащиту. Во-вторых, ПНВ с УФ-ЭОП позволяют видеть технику противника с неработающими двигателями, защищенную маскирующими средствами в условиях низких температур. В-третьих, бортовые комплексы обороны (БКО) с УФ-ЭОП смогут противодействовать любым поражающим средствам, использующим активные и полуактивные комбинированные ГСН, в том числе и те, которые используют полупроводниковые лазеры. В-четвертых, разведкомплексы российских беспилотников, применяющие УФ-ЭОП, значительно расширят возможности систем видеоразведки, так как могут ночью наблюдать любые скрытые перемещения живой силы, обнаруживать следы перемещения и маскировки техники противника, а также замаскированные фортификационные и инженерные укрепления.

Недавно пришла новость о том, что компания Raytheon разработала инфракрасную систему 3-го поколения - FLIR (Forward-looking infrared). "Эта новейшая перспективная инфракрасная система, или FLIR, дает солдатам возможность видеть в длинноволновом и среднечастотном ИК-диапазонах одновременно со стабилизированной линией визирования. Дальнее инфракрасное излучение - это усовершенствованная система наведения, которая использует тепло, а не свет, чтобы видеть сквозь темноту, дым, дождь, снег или туман для выполнения прицеливания, разведки и огневой поддержки", - сказал Сэм Денеке, вице-президент Raytheon Land Warfare Systems. По его словам, эта прорывная технология позволяет американским и союзным войскам действовать ночью с большей детализацией и точностью, чем когда-либо прежде.

То, что в России начали делать серийно еще в 2016 году, американцы наконец-то сделали в 2020-м, но с маленьким отличием - наши ПНВ и ГСН с УФ-ЭОП видят гораздо больше Поэтому играть в прятки с нашей армией - бесполезное занятие.


Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")

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