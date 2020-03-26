Войти
Российская газета

Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США

131
0
0
Источник изображения: U.S. Navy / wikimedia.org

На американском авианосце, на борту которого находится свыше пяти тысяч человек, есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр ВМС США Томас Модли.

Положительными оказались тесты трех моряков. Сейчас авианосец USS Theodore Roosevelt, принимавший участие в операции "Буря в пустыне" и в событиях в Югославии, дислоцируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Томаса Модли, инфицированных моряков поместили в карантин и вывезли с авианосца. Изолированы все те, с кем общались заболевшие. Ввероятно, экипаж авианосца ждут тяжелые времена, пишет Military.com.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Югославия
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
09.03.2016
США развертывают армаду в Южно-Китайском море
29.02.2016
Французские подводники сохраняют высокий уровень подготовки
25.04.2012
План удара по Ирану уже есть
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
25.11.2009
Raytheon усовершенствует программное обеспечение американских эсминцев будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ