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ЦАМТО

Сформированный экипаж МРК "Циклон" пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

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Строящийся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801, заложен 26.07.2016) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Керчь, 04.01.2020
Строящийся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801, заложен 26.07.2016) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Керчь, 04.01.2020.
Источник изображения: кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

ЦАМТО, 25 марта. Сформированный на Черноморском флоте экипаж малого ракетного корабля проекта 22800 "Циклон" пройдет подготовку на базе Объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Экипаж пройдет курс обучения по программам, специально разработанным с учетом устройства и вооружения МРК проекта 22800, являющихся носителями высокоточного оружия.

В подготовке экипажа будут применяться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ с целью отработки действий корабельных боевых расчетов, включая расчет "главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман".

Параллельно с обучением экипажа малого ракетного корабля "Циклон" в Объединенном учебном центре ВМФ будет готовиться и экипаж МРК "Грайворон".

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклады руководства Объединенного учебного центра ВМФ о готовности к приему экипажей двух кораблей и поставил задачу учитывать в подготовке личного состава опыт, полученный кораблями ВМФ России в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
ЧФ
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