Сформированный экипаж МРК "Циклон" пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

ЦАМТО, 25 марта. Сформированный на Черноморском флоте экипаж малого ракетного корабля проекта 22800 "Циклон" пройдет подготовку на базе Объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Экипаж пройдет курс обучения по программам, специально разработанным с учетом устройства и вооружения МРК проекта 22800, являющихся носителями высокоточного оружия.
В подготовке экипажа будут применяться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ с целью отработки действий корабельных боевых расчетов, включая расчет "главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман".
Параллельно с обучением экипажа малого ракетного корабля "Циклон" в Объединенном учебном центре ВМФ будет готовиться и экипаж МРК "Грайворон".
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклады руководства Объединенного учебного центра ВМФ о готовности к приему экипажей двух кораблей и поставил задачу учитывать в подготовке личного состава опыт, полученный кораблями ВМФ России в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.