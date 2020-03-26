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ЦАМТО

Индия заключила с турецкой группой контракт на проектирование и постройку кораблей обеспечения

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Источник изображения: Фото: Fleet-Support-Ship-defpost.com

ЦАМТО, 25 марта. Индийская компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) заключила с консорциумом пяти турецких судостроителей контракт на проектирование и постройку пяти 45000-тонных кораблей обеспечения (FSV) для ВМС Индии.

По данным источников газеты Economic Times, контракт был подписан с HSL в феврале после получения разрешения от Министерства обороны и проведения консультаций с Министерством иностранных дел Индии. Стоимость контракта пока не разглашается, однако ранее сообщалось, что она может составить около 160 млрд. рупий (2,1 млрд. долл.).

Суда предполагается использовать для пополнения запасов в море и снабжения авианосной ударной группы. Принятие судов обеспечения на вооружение ВМС Индии существенно расширит их присутствие в регионе Индийского океана и позволит поддерживать операции флота в обширной акватории от Африки до Малаккского пролива.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Индии опубликовало уведомление о заинтересованности (expression of interest), согласно которому компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) была названа подрядчиком постройки пяти судов обеспечения водоизмещением около 45000 т, потенциальные партнеры которой должны обеспечить локализацию на уровне не менее 30% на всех этапах выполнения контракта. Проект был начат повторно, поскольку переговоры о сотрудничестве с ранее выбранной потенциальным партнером южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) зашли в тупик. В начале октября 2018 года Hindustan Shipyard Limited направила новый запрос о предложениях с целью поиска партнера для постройки пяти судов водоизмещением около 45000 т, ответы на который представили 8 компаний. Предложения трех из них соответствовали требованиям, однако заявка группы TAIS (Турция) была признана лучшей.

В мае 2019 года Hindustan Shipyard Limited сообщила о готовности заключить соглашение с группой TAIS (сформирована Anadolu Shipyard, Istanbul Shipyard, Sedef Shipyard, Sefine Shipyard и Selah Shipyard) на совместное проектирование и постройку 45000-тонных кораблей обеспечения для ВМС Индии. При этом руководитель HSL контр-адмирал Л.В.Сарат Бабу (в отставке) заявил, что резка стали для головного судна FSV может начаться к концу 2020 года, а ВМС Индии получат этот корабль через четыре года. Оставшиеся четыре судна предполагалось передать с 10-месячным интервалом. Тем не менее, свои коррективы в график может внести пандемия коронавируса COVID-19.

Планировалось, что контракт с TAIS будет подписан летом 2019 года, однако сроки были перенесены из-за ухудшения дипломатических отношений между Нью-Дели и Анкарой. Причиной стала поддержка Турцией Исламабада, который выступил против отмены Индией 5 августа 2019 года особого конституционного статуса штата Джамму и Кашмир. Позднее президент Турции Р.Эрдоган неоднократно высказывался в поддержку позиции Пакистана в вопросе Кашмира.

Представители органов безопасности Индии выразили обеспокоенность широким сотрудничеством турецких судостроительных компаний с ВМС Пакистана. При этом часть сотрудников TAIS могла принимать участие в реализуемых в интересах Пакистана проектах. Таким образом, вопрос сотрудничества Индии с турецкими компаниями потребовал согласования в Министерстве обороны.

Можно предположить, что острая потребность ВМС Индии в судах обеспечения на фоне сокращения оборонных расходов вынудила военное ведомство Индии согласиться на реализацию проекта совместно с турецкими производителями.

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