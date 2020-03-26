Войти
ЦАМТО

Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач

146
0
0
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 25 марта. Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН.

Новейшие тренажерные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс". Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий.

Кроме того, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в единую учебно-тренировочную сеть, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.02.2020
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
10.01.2020
Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
05.07.2017
За последние годы в РВСН проведено более 100 успешных испытаний тренажерных комплексов
30.11.2016
За три года РВСН провели более 100 успешных испытаний перспективных тренажерных комплексов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ