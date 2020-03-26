Названы сроки начала выпуска РЛС для посадки самолётов с отказавшей навигацией

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Серийное производство новых аэродромных радиолокационных станций, способных посадить самолет с отказавшей системой бортовой навигации, начнется в конце следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика станции холдинга "Росэлектроника".

Работа идет в соответствии с графиком. В третьем квартале этого года мы планируем начать предварительные испытания опытного образца посадочного локатора, который входит в состав комплекса, а в конце 2021 года - выйти на серийное производство готовых РЛС

- заявили в холдинге, добавив, что в посадочном локаторе применена неподвижная система активных фазированных антенных решеток.

Как пояснили в "Росэлектронике", новые РЛС позволяют с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. С их помощью можно посадить воздушные суда, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

Новая система точного захода на поставку получила обозначение РСП-2СТ. В ее состав входят два радиолокатора: диспетчерский (обзорный) АОРЛ-1АС и посадочный ПРЛ-2СТ. Обнаружение воздушных судов осуществляется на расстоянии 350 км, после чего аппаратура осуществляет их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения.

Новые станции будут производить на Челябинском радиозаводе "Полет" концерна "Вега", входящем в холдинг "Росэлектроника".