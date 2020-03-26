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Известия.ru

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на два собственных источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа «Ясень» начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с «Адмирала Горшкова», — рассказал один из собеседников информагентства.

Другой источник подтвердил данную информацию и добавил, что «первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки «Северодвинск».

В «НПО машиностроения» которое, по данным СМИ, разработало ракету «Циркон», отказались от комментариев.

27 февраля стало известно о первых испытаниях с корабля ракеты «Цикрон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в январе из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне на Северном Урале. Дальность полета превысила 500 км.

21 января главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что первым кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
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