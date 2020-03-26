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Военно-промышленный курьер

ВСУ Украины переходят на «подножий корм»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Офис президента Украины обратился с просьбой к властям на местах оказать безвозмездную помощь воинским частям Вооруженных сил Украины в случае возможных перебоев с питанием личного состава в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующее письмо главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации направила заместитель главы ОП Анна Коваленко.

На Банковой пояснили, что перебои с питанием личного состава воинских частей могут возникнуть из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают военным данные услуги.

По словам Коваленко, эти компании проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом не в состоянии обеспечить своевременную доставку продуктов питания в воинские части ВСУ.

«Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства», - рассказала Коваленко.

Она подчеркнула, что с компаниями-поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания после истечения контрактов 25 марта 2020 года.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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