ЗРК «Тор-М2» надежно прикрыли калининградские промышленные объекты

Зенитно-ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота продемонстрировал, как будет действовать в случае нападения на самый западный регион России.

В учениях на полигоне в восточной части Калининградской области приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, среди которых – недавно поступившие на вооружение зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

ЗРК должны были прикрыть промышленные объекты от нападения с воздуха. По сигналу тревоги расчеты «Тор-М2» отработали нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.

Затем были выполнены электронные пуски ракет по объектам, которые имитировали как одиночные, так и групповые воздушные средства на различных высотах и с различными скоростными характеристиками. Все назначенные цели успешно поражены.

В прошлом году зенитно-ракетный полк осуществил полное перевооружение на новейшие ЗРК «Тор-М2», заменившие комплексы войсковой ПВО «Тор», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. «Тор-М2» отличается высокой мобильностью и в состоянии обеспечить решение боевых задач даже в условиях активного радиопротиводействия. Помимо различных аэродинамических целей ЗРК эффективно борется с ракетами.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)