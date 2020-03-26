Китайская оборонка продолжает клонировать российское вооружение

Почти три года понадобилось китайским инженерам, чтобы довести до ума свой трехосный бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.

Об этой разработке заговорили летом 2017 года, когда корпорация Norinco впервые продемонстрировала ее на одном из испытательных полигонов. Сразу же после презентации многие эксперты высказались о сходстве этого специального транспортного средства с КАМАЗ-63968 семейства «Тайфун-К».

Тогда отмечалось, что российская разработка имеет очевидное преимущество в лучшей защите лобовой части корпуса. Предполагалось, что к моменту начала серийного производства этот недостаток китайской машины будет устранен. Однако, судя по появившимся в Сети материалам, все оставлено на первоначальном уровне.

Ожидается, что этот броневик будет предложен для поставок на экспорт. Также, вероятно, его задействуют в проводимых Народно-освободительной армией миротворческих операциях за рубежом.

VP22 - далеко не первая попытка создать в Китае образец военной техники с оглядкой на советские или российские модели. В разное время в КНР были скопированы реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», боевая машина пехоты БМП-1, гранатомет РПГ-7, противотанковая управляемая ракета «Малютка», автоматический миномет «Василек», переносной зенитный комплекс «Стрела-2», гаубица Д-30 и многое другое.

Свежий пример, отмечает РГ, создание клона ДТ-30 «Витязь». В минувшем году сообщалось о проведении испытаний китайской версии двухзвенного гусеничного вездехода.