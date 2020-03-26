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Российская газета

На новейшем авианосце США засорились туалеты

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Источник изображения: rg.ru

К длинному перечню проблем новейшего авианосца США Gerald R. Ford добавилась еще одна - и гигантского корабля возникли проблемы с канализацией. Причем это не просто локальный засор, а конструктивная ошибка, которая повторится как минимум на следующем корабле серии, John F. Kennedy.

Атомные авианосцы типа Ford, как известно, корабли высокотехнологичные. Про электромагнитные катапульты и автоматическую систему управления слышали многие, но головной корабль серии буквально пропитан новинками. И с этим связано большинство его проблем. Например, конструкторы решили изменить туалеты - уподобить их аналогичным устройствам на пассажирских самолетах с поправкой на экипаж из четырех с лишним тысяч человек. В результате канализация засоряется "неожиданно и часто", пишет The Drive со ссылкой на новый отчет Конгресса США. Засоры устраняются кислотной промывкой системы, что обходится в 400 тысяч долларов за каждую операцию.

Чем дольше длятся испытания Gerald R. Ford, тем дороже становится этот корабль. Чиновники подсчитали, что на исправление лишь трети проблем, выявленных на авианосцах, потребуется 4,2 миллиарда долларов. В отчете говорится о 150 конструктивных недостатках кораблей этого класса.

Так у Ford, помимо неполадок в канализации, главной силовой установке, радаре, системе выпуска и приема самолетов, оказались слишком маленькие лифты. Речь не об подъемниках боеприпасов на летную палубу - те не работают давно и неисправности их настолько опасны, что Пентагон прекратил испытания во избежание ЧП. Помимо них, у авианосца есть небольшие лифты для транспортировки продуктов из трюма на камбуз, а оттуда - в столовую экипажа. Подобные устройства имеются в гостиницах и больших ресторанах. Так вот, они слишком небольшие: в лифт не входит ни самоходный подъемник, ни стандартный поддон. То есть загружать провизию в лифт и выгружать ее приходится вручную. Дополнительное неудобство создает высота дверей  подъемника - войти в него и выйти можно, лишь согнувшись.

Официально переданный флоту в 2017 году, новый авианосец до сих пор небоеспособен и сможет выйти на оперативную готовность лишь к 2024 году, отстав от графика на шесть лет. Вполне возможно, что он и вовсе не будет нести боевое дежурство, оставшись учебным судном у восточного побережья США.


Антон Валагин

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Страны
США
Продукция
CVN-79
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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