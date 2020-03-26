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Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео полета Су-57 на предельных режимах

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Источник изображения: vk.com/mil

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщили в Минобороны, пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, научившись управлять боевыми машинами во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей, передает РИА "Новости".

На кадрах видео запечатлены отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя.

Ранее истребитель Су-57 решили оснастить новым оружием.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
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