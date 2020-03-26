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Независимое военное обозрение

В США считают, что превосходство в воздухе защитит их войска от пандемии

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Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider.
Источник изображения: © U.S. Air Force

Издаваемый в Вашингтоне американский еженедельный политический журнал Washington Examiner утверждает, что достижение и сохранение превосходства ВС США в воздухе является главным инструментом обеспечения национальной безопасности в условиях эпидемии коронаровируса.

В статье, опубликованной 23 марта, отмечается, что Китай пытается доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе и контролировать торговые пути, имеющие важное значение для экономики США. Россия продолжает проверять на прочность возможности США по обеспечению безопасности и национальных интересов Америки в Атлантике, Арктике, на Ближнем Востоке и в Европе. Поэтому наилучшим способом противостояния этим угрозам и их преодолению, особенно в условиях пандемии, является обеспечения господства ВС в воздухе.

Если сегодня возникнет значительная военная угроза национальной безопасности США, их ВС столкнутся с серьезной проблемой, поскольку Пентагону придется задействовать различные виды войск, личный состав которых подвергнется инфицированию коронавирусом и может стать источником его дальнейшего распространения. Это поставит под угрозу выполнение стоящих перед ВС задач. В связи с этим, противники США полагают, что в таких условиях Пентагон не станет развертывать против них свои войска.

А вот сохранение превосходства в воздухе позволит Америке применять силу, при минимальном риске заражения военнослужащих в ходе выполнения боевых задач. Именно превосходство в воздухе позволит Пентагону сдерживать противника, уничтожать его опорные пункты, сухопутные войска и военные корабли.

Угрозы, исходящие от Северной Кореи и Ирана, вызывают серьезную озабоченность оборонного ведомства Америки. Военные лидеры этих стран прекрасно понимают, что ВВС США способны преодолевать системы их противовоздушной обороны и уничтожать цели на их территории, включая укрепленные ядерные объекты. США способны предотвратить угрозу нападения и уничтожения даже в условиях пандемии, когда возможности использования других элементов военной мощи значительно ограничены. Таким образом, противники США вынуждены проявлять некоторую степень осторожности, даже добиваясь преимущества в той или сфере военной деятельности. Однако, как отмечает издание, США не могут воспринимать свое военное превосходство как данность. В тех же Китае и России созданы эффективные системы ПРО. Это позволит им, в случае нападения США, быстро развернуть мощные опорные пункты. И хотя в настоящее время Пентагон обладает широким спектром средств, позволяющих преодолевать оборону противника и уничтожать его опорные пункты, без постоянных инвестиций в обеспечение превосходства в воздухе эта способность ВС может быть утрачена.

Сохранение превосходства в воздухе предполагает реализацию ряда крупномасштабных инвестиционных проектов таких, например, как создание бомбардировщика B-21 Raider. Однако, как отмечает журнал, новые технологии позволяют задействовать для решения этой задачи и другие, более доступные средства. К ним относятся высокоэффективные и недорогие беспилотные летательные аппараты (БЛА). Эти платформы являются надежным средством осуществления успешных ударов по противнику, при одновременном снижении риска потери самолетов ВВС и их экипажей. Если США удастся оснастить ВС достаточным количеством БЛА, то это позволит им в максимальной степени повысить эффективность решения боевых задач, заключает издание.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
Арктика
БПЛА
Ядерный щит
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