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Военное обозрение

Подтвердились данные о нападении боевиков на турецкий патруль в Идлибе

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Источник изображения: topwar.ru

В российском центре по примирению враждующих сторон подтверждают атаку, осуществлённую боевиками на турецкий патруль в Идлибе. Напомним, что сообщения об атаке появились накануне, а несколькими днями ранее боевики под чёрным флагом «Джебхат ан-Нусры» (*террористическая группировка, запрещённая в России) в районе Серакиба угрожали нападениями на российских и турецких военнослужащих. Связаны ли эти угрозы с произошедшим накануне, пока не ясно.

В российском центре по примирению враждующих сторон отметили, что боевики установили взрывные устройства на пути следования турецкого военного патруля в провинции Идлиб. В результате взрыва два бронеавтомобиля получили повреждения, двое турецких военных были ранены и отправлены в госпиталь.

Из сообщения российского центра:

Боевики продолжают предпринимать шаги по дестабилизации ситуации в провинции Идлиб. В течение последних суток они осуществили семь обстрелов.

Отмечается, что группировки, по сути, не контролируются турецкой стороной.

Напомним, что ранее в СМИ экспертами было высказано предположение о возможном сговоре турецкого военного командования в Идлибе с боевиками. Боевики осуществляют атаки турецкого патруля «для видимости самостоятельности действий», а на самом же деле они активно поддерживаются турецкими войсками. Никаких официальных подтверждений этим доводам нет, но если это так, то получается, что турецкое командование готово пойти на так называемые сакральные жертвы со стороны обычных турецких солдат, чтобы достичь своих целей в Сирии.

Российский центр по примирению враждующих сторон призвал лидеров незаконных вооружённых формирований отказаться от нарушений режима прекращения огня и встать на путь мирного урегулирования. Примечательно, что Турция таких обращений к боевикам не делает.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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