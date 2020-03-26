США собираются урезать финансирование Афганистана на 1 млрд долларов

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Стало известно о том, что власти США планируют существенно урезать финансовую помощь Афганистану. В материале издания WION сообщается о соответствующем заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По словам главы американского Госдепа, США собираются урезать финансирование Кабула на сумму в 1 млрд долларов. Принято такое решение из-за политических разногласий и неготовностью афганских властей договариваться с представителями «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России).

Из статьи в издании WION:

США заявили, что сократят свою помощь Афганистану на 1 млрд долларов после того, как президент Ашраф Гани и его главный политический конкурент Абдулла Абдулла не смогли договориться о формировании правительства национального единства и потому не могут начать переговоры с талибами.

Издание приводит заявление Майка Помпео, который назвал ситуацию в Кабуле «вызывающей разочарование».

Помпео:

В Кабуле должны понимать, что их поведение означает для Афганистана, для наших общих интересов. Их провал в попытке договориться о коалиционном правительстве обескураживает и афганцев, и США – партнёров по коалиции, жертвующих многим ради построения нового будущего для этой страны.

Госсекретарь США отметил, что финансовая помощь Кабулу может быть восстановлена, если договорённости всё же будут достигнуты.

Глава Госдепа США добавил, что если коалиционное соглашение не будет подписано, то помощь не поступит в Афганистан не только в 2020, но и в 2021 году.

Для Афганистана потеря американского финансирования может привести к серьёзному экономическому удару. Но также стоит заметить, что за годы американского пребывания в этой стране Афганистан так и не смог наладить работу своей экономики, а выделяемые средства часто называют одной из составляющих разгула коррупции.