Войти
Известия.ru

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

126
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Кадры появились на канале ведомства в YouTube 24 марта.

В Минобороны заявили, что пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, в том числе управление на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.


На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя.

Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан. Об этом сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 23 февраля.

Речь идет о ракете класса «воздух–поверхность», снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. Ранее снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Характеристики ракеты пока неизвестны.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. В конструкции данных самолетов задействованы стелс-технологии. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
02.10.2018
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
25.01.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: «Первые гиперзвукровые летательные аппараты появятся в начале следующего десятилетия»
20.11.2013
Схватка за контракт Пентагона
18.09.2013
Долог путь до пятого поколения
18.04.2011
Российская армия на пороге полного перевооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ