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Деловая газета "Взгляд"

Появились сведения об ускорении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Источник изображения: кадр из видео

Россия ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с "Адмирала Горшкова", – приводит слова одного из источников ТАСС.

По сведениям другого источника, "первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень"). Он добавил, что "сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" будет проведена из надводного положения". При этом источники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.

В прошлую пятницу командующий СФ анонсировал стрельбы подлодок гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" "Циркон" планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба "Цирконом" с многоцелевой АПЛ проекта 885М "Казань".

Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая АПЛ проекта 949А ("Антей") "Иркутск".

"Цирконы" также планируется разместить на подлодках пятого поколения "Хаски".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.



Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
949А Антей
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
Хаски
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