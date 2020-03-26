Россия предлагает Индии три подводные лодки проекта 877 из состава флота

Россия предложила Индии отремонтировать три дизель-электрические подлодки проекта 877ЭКМ (шифр "Палтус") из состава индийских ВМС и приобрести еще три ДЭПЛ того же проекта из имеющихся у ВМФ РФ после соответствующего ремонта. Об этом 24 марта 2020 года сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленно комплексе.

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-459 "Владикавказ" проекта 877 Северного флота ВМФ России. Кронштадт, 25.07.2019 (с) евгений 5110 / forums.airbase.ru

Собеседник агентства отметил, что сделка по формуле "три плюс три" стоимостью 1,8 млрд долларов предполагалась к рассмотрению на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое должно было пройти в марте. Однако мероприятие пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

В общей сложности Индия закупил десять подлодок проекта 877ЭКМ, но одну из них передала Мьянме в декабре прошлого года.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России остаются десять подлодок типа "Палтус". Кроме того, "Ярославль" ожидает ремонта, "Алроса" много лет его проходит, а еще две ДЭПЛ, "Святой Николай Чудотворец" и "Чита", переданы на утилизацию.