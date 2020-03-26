Войти
ТАСС

Источники: Россия ускорит испытания ракеты "Циркон"

128
0
0
Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета "Циркон".
Источник изображения: Минобороны РФ

По словам собеседников ТАСС, стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с "Адмирала Горшкова", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и отметил, что "первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень" - прим. ТАСС). Он добавил, что "сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" будет проведена из надводного положения". Собеседники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Впервые "Циркон" применили с корабля в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. Ожидается, что до конца года фрегат выполнит еще 3-4 стрельбы "Цирконом".

Как сообщил 20 марта газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами.

"Циркон"

О планах создания корабельного комплекса "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. К концу 2018 года, по данным источника ТАСС, было выполнено более 10 пусков.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Поповкин Владимир
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
26.03.2020
Планы поменялись: Россия ускоряет испытания "Циркона"
12.03.2020
Источник: "Циркон" планируется запустить с подлодки "Северодвинск"
09.03.2020
Источник: "Адмирал Горшков" в 2020 году проведет стрельбы "Цирконом" несколько раз
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ