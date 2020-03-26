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Интерфакс-АВН

В Токио утверждают, что бомбардировщики Ту-95 ВКС РФ совершили полеты в непосредственной близости от Японии

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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Токио. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Маршрут, по которому во вторник выполняли полеты российские стратегические бомбардировщики Ту-95 на Дальнем Востоке, проходил вдоль японского побережья, следует из карты, опубликованной штабом Сил самообороны Японии.

По его утверждению, пара Ту-95 совершила пролеты вдоль западного побережья острова Хонсю над нейтральными водами Японского моря, а затем вдоль западного и северного побережья острова Хоккайдо, в частности, над югом Сахалина и Южными Курилами в районе Охотского моря. После прохождения над Южными Курилами российские военные самолеты, развернувшись над Тихим океаном, легли на обратный курс на базу.

При этом указывается, что на участке маршрута вдоль острова Хонсю российские бомбардировщики Ту-95 летели в сопровождении двух истребителей Су-35. Кроме того, были зафиксированы полеты еще двух сопровождавших российских самолетов, тип которых не уточняется.

Силы самообороны также подтвердили, что на сопровождение российских самолетов вылетали японские истребители.

Как сообщило накануне Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-95мс ВКС РФ "выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана".

"Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии", - сообщили в ведомстве во вторник.

Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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Япония
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F-2
Су-35
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