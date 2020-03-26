Оригинал взят у коллеги dambiev в Первые две южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы К9 для Эстонии

В группе Armored Pictures Gemany в социальной сети Facebook опубликованы фотографии первых двух 155-мм/52 самоходных гаубиц К9, передаваемых Эстонии из наличия армии Южной Кореи. 22 марта 2020 года самоходные гаубицы находились в германском порту Бремерхафен.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , 26 июня 2018 года Эстония подписала контракт на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder. Стоимость контракта 46 млн евро, он был заключен Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA и объединением Hanwha Land Systems (входящим в состав южнокорейской группы Hanwha).

В октябре 2019 года министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести в Южной Корее еще шесть 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder в дополнение к 12 заказанным ранее.

Заказанные 12 САУ К9 должны поступить в Эстонию несколькими партиями с 2020 года (когда прибудут первые две установки) по 2023 год и будут переданы на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в 2021 году (сейчас этот дивизион, дислоцированный в Тапа, оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30). Приобретаемые САУ имеют возраст 10-12 лет и перед отправкой в Эстонию пройдут ремонт силами Hanwha Land Systems.

Приобретение еще шести САУ К9 позволит сформировать в составе дивизиона третью батарею данных систем. По заявлению главы RKIK Кусти Салма, контракт 2018 года на закупку 12 гаубиц К9 включал семилетний опцион на возможную закупку еще 12 таких САУ, и теперь часть этого опциона будет реализована.

Там же сделан снимок подвижной РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства компаний Northrop Grumman и ThalesRaytheonSystems. Видимо, тоже в Эстонию...