Почему советские конструкторы стали копировать английские танки

Бронетехника от «Кардена»

Советский МС-1, скопированный с Renault FT-17 («Как подарок Ленину пошел в серию»), быстро устарел морально. Французская школа танкостроения на рубеже 20–30-х годов не могла предложить прорывных решений. И взоры советских военачальников обратились к Великобритании. Она на тот момент оказалась ведущей танковой державой.

Германии запрещалось разрабатывать танки. США были далеко и отнюдь не в авангарде создания бронетехники, которые Америке в силу географии и соседей были не очень-то и нужны. А обращение к английскому опыту, возможно, имело и такую подоплеку: Великобритания мыслилась как один из основных империалистических врагов, с кем могла вспыхнуть война, а ее танки стояли на вооружении европейских соседей СССР, включая Польшу, которая тоже ходила в серьезных противниках. Вероятному агрессору нужно было противопоставить адекватные образцы.

“ Михаил Тухачевский был горячим сторонником танкеток ”

В Туманный Альбион весной 1930 года отправилась делегация во главе с Семеном Гинзбургом. Потенциальным партнером выбрали компанию «Виккерс», выпускавшую линейку от танкеток «Карден-Ллойд» до экспериментального тяжелого «Индепендента». Главным объектом интереса советской стороны был легкий Vickers Е, он же – «Виккерс шеститонный». Танк выпускался в двух вариантах: двухбашенный пулеметный и однобашенный пушечный. СССР хотел приобрести пушечный вариант, но англичане выставили неприемлемые условия по цене и объему закупок. В итоге купили пулеметный. 13 февраля 1931 года Реввоенсовет постановляет принять на вооружение РККА английскую машину под индексом Т-26 и начать серийный выпуск. Главным производителем планировался Сталинградский тракторный завод, который ежегодно выпускал бы 13 800 танков этого типа. Однако к тому времени СТЗ еще не ввели в эксплуатацию, и производство временно разместилось на ленинградском «Большевике». Танковое отделение этого предприятия вскоре стало самостоятельным Заводом № 174 им. К. Е. Ворошилова. Здесь произвели 12 тысяч танков Т-26.

В 1931–1932 годах выпускался двухбашенный вариант с пулеметами ДТ. В конструкцию внесли несколько важных изменений, улучшивших технические и боевые характеристики. В 1933-м, чтобы установить пушку (37-мм или 45-мм), танк делают однобашенным. В состав вооружения входит и пулемет ДТ. До 1937 года башня имеет цилиндрическую форму, в 1938–1939-м – коническую. За десять лет – с 1931 по 1941-й созданы 23 модификации Т-26, включая огнеметную и телематическую («Химический эшелон атаки»). Главный проектировщик, создатель большинства модификаций – Семен Гинзбург, главный конструктор и начальник КБ ОКМО (Завода № 185) в Ленинграде.

Т-26 стал в 30-е годы самым массовым танком РККА, прошел Испанию, Хасан и Халхин-Гол, Зимнюю войну. С конца 1935-го на Т-26 появляется дополнительная шаровая установка с ДТ-29 в корме башни, а часть пулеметов оборудуется оптическими прицелами. Попытка оснащения зенитным пулеметом была признана неудачной и от идеи отказались. В том же году на каждый пятый танк монтируют две фары-прожектора для ночных боев. Уже в Испании стало понятно, что «двадцать шестому» не хватает защиты, так как пехота вооружилась 37-мм противотанковой пушкой, но радикально нарастить броню не удалось. Но в боях летом-осенью 1941 года Т-26 сделал все, что мог, для противостояния вермахту. Обходился Т-26 в 61–76 тысяч рублей.

“ В Испании стало понятно, что танку не хватает защиты, но нарастить броню не удалось ”

Британская танкетка «Карден-Ллойд» Мk IV стала прототипом советской Т-27. Бронирование – 6–10 миллиметров, вооружение – пулемет ДТ с боекомплектом 2520 патронов или 40 магазинов (впоследствии уменьшен до 1764 патронов, 28 магазинов). Т-27 получилась технологичной, с 1931 по 1934 год выпущены 3342 штуки. Горячим сторонником танкеток был Михаил Тухачевский, видевший в них замену кавалерии. К слову, он выступал за двухбашенный пулеметный Т-26 как исключительно средство поддержки пехоты.

Малые легкие плавающие танки Т-37 и Т-38 разработаны также с оглядкой на английский опыт. Вооружение – пулемет. Цена Т-37 – 22 тысячи рублей, Т-38 – 33 тысячи. Копейки!

В среднем трехбашенном Т-28 явно влияние нового английского танка А6 все той же фирмы Vickers. Закупить образец не удалось, но с его конструкцией делегация Гинзбурга ознакомилась детально. Разработку поручили двум КБ, выиграло танко-тракторное конструкторское бюро ВОАО. С ним Управление моторизации и механизации РККА и заключило договор на изготовление комплекта рабочих чертежей и создание двух опытных образцов к 1 мая 1932 года. А уже в октябре Совет труда и обороны СССР решил начать серийное производство Т-28. Он обходился казне в 250 000 рублей. Выпуск наладили на ленинградском «Красном Путиловце» (впоследствии – завод им. Кирова). Вооружение – пушка 76,2-мм различных модификаций и четыре-пять пулеметов ДТ. Бронирование – до 20 миллиметров. Было выпущено от 503 до 523 машин, почти все они потеряны в первые месяцы Великой Отечественной, хотя под Ленинградом сражались до зимы 1944 года – заводские мощности оставались под боком, что позволяло ремонтировать и выпускать новые Т-28.

Некоторые идеи экспериментального британского «Индепендента» реализованы в советском тяжелом танке Т-35, первом в мире серийном пятибашенном («Паркетник маршала Тухачевского»). Машина была воплощением мощи РККА, правда, только на киноэкране или параде. Использование Т-35 в реальных условиях лета-осени 1941 года привело к их полной потере, причем в большинстве случаев из-за технических неисправностей. В боях танк почти не был, притом что стоил 606 тысяч – как несколько средних Т-34-76.

Есть данные, что два трофейных Т-35 немцы отправили в Германию. Один из них использовался как мишень, второй стоял в ангаре и выехал навстречу советским войскам во время обороны Берлина. Выстрел из трофейного фаустпатрона прервал путь последнего «сухопутного линкора».

Заголовок газетной версии – «Бронетехника от «Кардена».

Константин Барановский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года