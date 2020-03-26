Террористы из Сирии готовятся к захвату Белграда

Армия Косова может вторгнуться в Сербию в конце апреля

Косово не получает признания независимости от Сербии. Напрашивается выход – победить ее в военном конфликте и таким образом добиться признания.

Армия Косова – это 18 тысяч обученных натовскими инструкторами военнослужащих. А всего тренировки прошли более 40 тысяч косоваров. В отличие от Сербии, где в населении преобладают люди пожилого возраста, в автономном крае наоборот – больше молодежи. При мобилизации здесь могут быть призваны еще до 200 тысяч человек. К тому же от Албании Косово получает оружие, военное оборудование, а в случае вооруженного конфликта поддержку еще 600 тысяч бойцов.

Для раненых подготовлены места на американской базе «Бондстил». Вторая база «Монтейт» в Гнилане в 2007-м передана косовским силам безопасности. Есть база Film City в Приштине.

Назовем и другие плацдармы возможной войны. В Болгарии это аэродром НАТО «Безмер» и авиабаза «Граф Игнатиево» (Пловдив), полигон «Ново Село» (Сливен), логистический центр «Айтос» (Бургас). В Македонии американские военные использовали военный аэропорт Петровац (Скопье) для базирования своих дронов.

В посольствах США и Англии в Скопье проходят встречи и инструктажи руководства НАТО с деструктивными оппозиционерами из Сербии. В Черногории планируется строительство базы в Даниловграде рядом с Подгорицей, столицей республики. Используются казармы ЮНА, аэропорты и морпорты.

“ Террористы из Сирии проходят переподготовку на британских базах в Албании ”

Планируется перевод южноевропейского крыла НАТО из Наполи на территорию Черногории, Косова и Македонии. В Боснии и Герцеговине база НАТО «Бутмир» под Сараевом. Для сил НАТО по поддержанию мира в БиГ (SFOR) построены базы в городах Мостар, Баня Лука, Тузла.

Неизвестным остается количество лагерей моджахедов, многие из которых получили гражданство БиГ и сформировали целые поселения. Рядом с городом Урошевац в Косове построен госпиталь на 60 тысяч коек. И это далеко не полный список.

В начале сентября 2019 года в Косове прошли военные маневры, в которых принимала участие целая эскадрилья тяжелых вертолетов KFOR.

В Албании между портами Влера и Драч располагаются две британские базы по подготовке террористов из Сирии – вместимость по 2500 человек. Для их обучения англичане используют спортивный аэродром в Урошеваце.

Удивительно, но поставки оружия в Албанию, например, из Германии проходят в том числе прямо по территории Сербии. Белград закрывает на это глаза, зная, что получатель – косовский режим.

Что может противопоставить Сербия? В ее армии примерно 25 тысяч человек, из них бойцов не более половины. Бледная тень былой военной мощи Югославии, которая могла мобилизовать полмиллиона в короткий срок и имела в резерве по три ствола на каждого. При нынешнем раскладе сил косоварам потребуется 7–10 дней, чтобы дойти до Белграда, если они не будут застревать в боях за города по пути. Таким образом, Белград будет взят быстро, потому что нет ни плана его обороны, ни войск для этого. И придется подписывать унизительное перемирие с признанием независимости Косова, а возможно, и других частей Сербии с доминирующим албанским населением: Медведжа, Прешево, Буяновац.

Чтобы остановить косоваров, необходима армия 40 тысяч человек. Ветераны постарели. От них вряд ли стоит ожидать эффективных действий. Конечно, можно провести мобилизацию. Но популярность сербского правительства настолько низка, что ждать отклика не стоит. Все видят, как правительство отнеслось к ветеранам-инвалидам. Они неделями живут в палатке напротив парламента, но там не хотят принять закон, защищающий их права. К тому же депутаты слишком оторваны от народа, у них спокойная и обеспеченная жизнь. Коррупция процветает на всех уровнях.

Еще одна проблема – почти целое поколение не проходило военной подготовки. При президенте Борисе Тадиче армия стала профессиональной, призыв отменили. Боеготовность ВС упала, и только теперь, чувствуя опасность, заговорили о наборе призывников. Можно рассчитывать на добровольцев из Республики Сербской – они были и остаются самой сплоченной и действенной силой. Но даже в таком случае не собрать 40 тысяч штыков. Потребуется привлечь еще примерно 10 тысяч человек. Откуда? Да и кто теперь подставит плечо сербам? Ведь факт, что именно отсюда окольными путями шло оружие для ИГ (запрещенного в России). Этим грешило не только Минобороны, но и отдельные высокопоставленные чиновники. По российским телеканалам не раз показывали захваченное у террористов оружие сербского происхождения. В результате своя армия осталась без ВВТ и боеприпасов.

Если косоварам удастся победить Сербию в военном конфликте, последует отделение Санджака (здесь мусульманское население сербского происхождения) и Воеводины. Не стоит забывать, что рядом находится Венгрия, которая, видимо, будет не против под шумок расширить территорию за счет соседей. Как это было с Чехословакией, когда Германия и Польша по Мюнхенскому соглашению оттяпали от нее Судеты и Тешинскую область, а Венгрия заняла почти всю равнинную часть Словакии. Будет неудивительно, если новым очагом напряженности в Сербии станет Воеводина.

Взрывоопасная ситуация на юге Сербии нарастает день ото дня. Понятно, что приказ армии Косова на боевые действия будет отдан американцами в полном соответствии с их политикой на Балканах и Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Афганистане. Однако есть неподтвержденная информация, что косовары могут начать военные действия против Сербии в конце апреля – мае этого года. И совершенно не стоит удивляться, если вдруг в этом конфликте будут задействованы силы ИГ, переброшенные с Ближнего Востока. Каналы поставки террористов-ваххабитов в Европу у натовцев налажены еще со времен югославских войн.

Заголовок газетной версии – «Белград под прицелом».

Игорь Машков, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года