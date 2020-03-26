В НАСА принимают дополнительные меры предосторожности на своих объектах из-за коронавируса

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил в четверг об усиленных мерах про сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 на ряде объектов своего управления.

В сообщении Брайденстайна указывается, что шесть объектов, включая Центр космических полетов Годдарда (штат Мэриленд) и Институт космических исследований имени Годдарда в Нью-Йорке переведены на так называемый четвертый уровень противодействия инфекции. Этот уровень предусматривает перевод всего персонала, кроме людей, выполняющих наиболее важные функции, на удаленную работу.

Еще на двух объектах этот уровень был задействован еще ранее, и он остается в силе. Речь идет об одном из цехов по сборке космических аппаратов, а также - о Космическом центре имени Джона Стенниса.