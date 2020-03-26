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Интерфакс-АВН

В НАСА принимают дополнительные меры предосторожности на своих объектах из-за коронавируса

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © REUTERS/Jonathan Bachman

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил в четверг об усиленных мерах про сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 на ряде объектов своего управления.

В сообщении Брайденстайна указывается, что шесть объектов, включая Центр космических полетов Годдарда (штат Мэриленд) и Институт космических исследований имени Годдарда в Нью-Йорке переведены на так называемый четвертый уровень противодействия инфекции. Этот уровень предусматривает перевод всего персонала, кроме людей, выполняющих наиболее важные функции, на удаленную работу.

Еще на двух объектах этот уровень был задействован еще ранее, и он остается в силе. Речь идет об одном из цехов по сборке космических аппаратов, а также - о Космическом центре имени Джона Стенниса.

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США
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NASA
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