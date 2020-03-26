Вошедшая в Черное море корабельная группировка НАТО проведет там учения с ВМС Грузии, несмотря на коронавирус

Лондон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Зашедшие в Черное море корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) проведут в соответствии с планом в его акватории учения с ВМС Грузии, несмотря на пандемию коронавируса, сообщило во вторник Военно-морское командование Североатлантического альянса.

По его сообщению, корабли группы, в состав которой входят фрегаты Канады (HMCS Fredericton (FFH 337)), Италии (Virginio Fasan (F 591)) и Турции (TCG Salihreis (F 246)), вошли в Черное море 23 марта для проведения "рутинных операций, в том числе для учений с военно-морскими силами Грузии".

"Несмотря на то, что многие запланированные мероприятия с грузинскими властями, в том числе встречи со СМИ отменяются, чтобы снизить риск заболевания COVID-19 для обеих сторон, учения с участием военно-морских сил Грузии будут проведены в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что корабельная группировка НАТО в начале апреля посетит с визитом грузинский порт Поти.

Как сообщили накануне в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные корабли начали слежение за действиями фрегатов Италии и Канады, зашедших в акваторию Черного моря.