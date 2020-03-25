Вчерашние «враги» вновь спасают Европу

Учение «Defender Europe — 2020», которое с пафосом около года преподносилось как демонстрация готовности США защитить европейцев от любой агрессии, однозначно с треском провалилось даже толком не начавшись. Тех американских военнослужащих, которые успели прибыть из Америки, командование ВС США заблокировало в Европе, не приняв своевременных мер по их эвакуации.

20 марта прошел брифинг командующего Европейским командованием (EUCOM) США и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса по вопросам сокращения мероприятий боевой подготовки на учении из-за коронавируса.

Как заявил генерал, вирус все больше влияет на боевую подготовку, сокращая количество мероприятий и их участников. С его слов, как минимум 35 американских военнослужащих в Европе уже заразились коронавирусом COVID-19, но решения об отмене учения не принято.

Правительство Италии, страны наиболее пострадавшей от эпидемии, обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Как ни странно, готовность помочь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом подтвердили не американцы, а Россия.

22 марта министерство обороны РФ отправило в Италию восемь врачебно-сестринских бригад, современное медицинское оборудование и лучших военных специалистов-вирусологов. Это в то время, как в НАТО существует объединенная оперативная группа РХБ защиты и целый научный центр, занимающийся подобными вопросами.

К слову, несмотря на вирус, вооруженные силы любой страны всегда должны быть готовы к выполнению задач по предназначению в различных условиях обстановки. Поэтому и организуются учения, при чем в условиях, максимально приближенных к боевым. Отрабатываются различные варианты развития событий, к примеру, использование противником оружия массового поражения. Из-за этого боевые действия не прекратятся, тем более, что каждый военнослужащий имеет необходимые средства защиты и обучен выполнять свои функциональные обязанности в них. Американская (натовская) система защиты от подобного вида воздействия оказалась не готова.

Более того, теперь американцы закрываются от чужих бед на своем континенте, и европейцы столько возлагавшие надежд на США остались одни. И помогает им все та же Россия, против которой они собирась идти вместе с Вашингтоном в новый «крестовый поход». Только страны Восточной Европы еще не осознают, что Белый дом их уже давно «кинул» и оставил один на один с «имперской Москвой». К слову, помощи им ждать не от кого и не откуда – европейские границы закрыты, США на самоизоляции, а выживать – то надо. Вот и пытаются поляки с прибалтами показать населению, что, несмотря на существующую «угрозу с Востока», они под защитой Вашингтона, и хоть как-то оправдать свою руссофобскую политику и провести хоть что-то с успевшими прибыть американскими военнослужащими. Правда самих бы их кто спас после этих «защитников».

На этом фоне весьма интересна складывающаяся ситуация между европейскими членами Альянса – для российских самолетов, которые везли медицинский груз в Италию, Польша закрыла воздушное просторанство – вот тебе и единая Европа. Навряд ли итальянцы это спустят на тормозах, когда умирают сотни людей, а «союзник» по блоку строит преграды для спасения простого населения. Очевидно, что Североатлантический альянс ждут не простые времена, а международную систему безопасности существенные изменения, так как нет организации, способной в полной мере противостоять всем угрозам и вызовам.

Зато теперь четко видно, кто понимает угрозу и цену американским обещаниям, а кто продолжает слепо верить в «голливудскую мечту». В розовых очках, по-видимому, находится и военно-политическое руководство стран Балтии. Так, несмотря на угрозу смертельного вируса и закрытие государственных границ стран Балтии, в Эстонии прошла смена британского контингента из состава батальонной тактической группы НАТО. В республику прибыли 700 военнослужащих и несколько десятков боевых машин пехоты Warrior, а от предыдущей смены им остались танки Challenger 2.

Как подчеркивают некоторые аналитики, надежды на сохранение здравого рассудка в Прибалтийских республиках не осталось – при наличии в странах большого количества заболевших, закрытии границ, запрете на перемещения и массовые мероприятия там официально указали, что у солдат НАТО к этому решению иммунитет. Жителям республик все запрещено, а солдатам Альянса, которые являются разносчиками инфекции, разрешено свободное перемещение. Нонсенс!

Польша пошла еще дальше – министерство обороны страны запретило военнослужащим сообщать информацию о случаях заражения коронавирусом или подозрения на него в армии без согласования с центральными органами военного управления.

Очевидно, что европейцы не настолько глупы, чтобы не заметить как еще «вчерашние враги» становятся спасителями и друзьями. И западным политическим элитам, которые в угоду Белому дому вечно пугают своих граждан Кремлем, придется поумерить свой пыл, так как голоса избирателей уменьшаются с каждым их словом.

Владимир Вуячич