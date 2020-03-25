Коронавирусная инфекция заставила ЕКА "заморозить" долговременные научные миссии

Среди них работающие на орбите Марса Trace Gas Orbiter и Mars Express, а также направляющийся к Солнцу Solar Orbiter

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ESA) приостановило обслуживание четырех миссий по исследованию Солнечной системы. Причиной стала забота организации о здоровье сотрудников организации в связи с пандемией коронавирусной пневмонии. Среди "замороженных" миссий есть и орбитальный зонд TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars, половину приборов которого создали и обслуживают российские ученые. Об этом ESA пишет на своем сайте.

Причиной таких мер, согласно пресс-службе агентства, стало то, что у одного из сотрудников Европейского центра управления космическими полетами в Дармштадте (Германия) диагностировали коронавирусную инфекцию, а также меры по предотвращению распространения этого заболевания по Европе.

"Это было трудное, но правильное решение. Наша величайшая обязанность - безопасность сотрудников, и, насколько я знаю, все научное сообщество понимает, почему это необходимо", - прокомментировал решение научный руководитель ESA Гюнтер Хазингер.

В связи с этим агентство решило приостановить работу 4 из 21 научной миссии. Все "замороженные" проекты - это долговременные исследования Солнечной системы. Проект Cluster исследует магнитосферу Земли и то, как на нее влияет солнечный ветер, орбитальные станции TGO и Mars Express собирают наблюдения о Красной планете, а зонд Solar Orbiter, запущенный лишь в феврале этого года, предназначен для исследования Солнца.

"Выключение их научных приборов и перевод в безопасную "спящую" конфигурацию на определенный период не повлияет на эффективность их работы в значительной мере", - подытожил исполнительный директор агентства Рольф Дэнсинг.

При этом сотрудники центра, которые работают из дома, сконцентрируют усилия на других миссиях, которые исследуют, в основном, нашу планету. В ближайшие дни ESA планирует еще раз рассмотреть ситуацию и решить, нужно ли приостанавливать другие программы или, наоборот, возобновить работу некоторых из тех, что сейчас "заморожены".