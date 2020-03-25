Нейросеть ускорила поиск неразорвавшихся бомб времен войны во Вьетнаме

Алгоритм нашел около полутора тысяч таких боеприпасов, а местные службы разминирования за последнее время – всего две бомбы

ТАСС, 24 марта. Математики и историки создали нейросеть, которая может находить следы неразорвавшихся бомб на спутниковых фотографиях. С ее помощью в окрестностях одной из деревень на юге Камбоджи ученые нашли примерно 1,5 тыс. подобных боеприпасов времен войны во Вьетнаме. Статью с описанием их работы опубликовал научный журнал PLoS One.

"Как правило, для разминирования определенной территории нужно много денег и времени. Наша система позволяет оптимизировать этот процесс, определяя наиболее опасные зоны, которые нужно разминировать первыми", - прокомментировала Эрин Лин, историк из Университета штата Огайо (США) и один из авторов работы.

После многих военных конфликтов часто остаются неразорвавшиеся боеприпасы - мины, снаряды или авиабомбы. Они несут огромную угрозу для населения. Например, в Камбодже, по последним оценкам Организации объединенных наций, со времен окончания войны во Вьетнаме они унесли жизни более 64 тыс. человек. К решению этой проблемы Лин и ее коллеги привлекли нейросети.

Невидимые следы войны

Ученые создали два алгоритма машинного обучения, которые могут находить скрытые воронки, которые появляются при падении неразорвавшейся бомбы на землю. Первая, более простая программа, выделяет все "подозрительные" участки джунглей и полей, а вторая, основанная на нейросетях, "просеивает" их и определяет настоящие воронки.

Воронки от неразорвавшихся бомб и ложные срабатывания нейросети Источник изображения: © 2020 Lin et al.

Работу этой системы разработчики проверили на спутниковых фотографиях окрестностей деревни Кампонгтрабек, которая расположена на юге Камбоджи. В промежутке между 1970-1973 годами, когда ВВС США пытались уничтожить "тропы Хо Ши Мина" и помешать установиться коммунистическому режиму в Камбоджеи, это селение подвергалась особенно активным бомбардировкам.

В общей сложности американцы сбросили на Кампонгтрабек больше трех тысяч боеприпасов. Значительная их часть не разорвалась и продолжает лежать в грунте местных полей и джунглей. Нейросеть смогла обнаружить воронки, которые оставила примерно половина всех сброшенных бомб, то есть примерно 90% от предположительного общего числа неразорвавшихся боеприпасов.

Для сравнения: за последние годы местные службы разминирования смогли обнаружить лишь две бомбы. Это говорит о том, что значительная часть боеприпасов по-прежнему скрывается в почве и представляет собой угрозу для местных жителей, которую, как надеются ученые, их нейросеть поможет ликвидировать.