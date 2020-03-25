Сирия, 24 марта: новая атака на авиабазу «Хмеймим»

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Обстановка в Сирии остается напряженной. 24 марта боевики одной из террористических группировок провели атаку с помощью дрона на российскую авиационную базу «Хмеймим».

Это далеко не первое подобное нападение на военный объект, используемый российскими Воздушно-космическими силами. Как и прежде, для нападения террористы использовали ударный беспилотный летательный аппарат. Однако средствам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать нападение террористов. По некоторым данным, беспилотник был уничтожен.

Вслед за атакой на авиабазу «Хмеймим» боевики предприняли вылазки на границе провинций Хама и Латакия. В ответ артиллерии Сирийской арабской армии пришлось открыть огонь по позициям боевиков в районе города Кабана. Известно, что огонь вёлся по укреплениям, которые занимают члены запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Артиллерийские обстрелы имели место и в провинции Идлиб. Огонь велся в районе населенных пунктов Аль-Бара, Аль-Фатейра, Кансафра, Кафр-Увейд, но о каких-либо потерях личного состава или техники не сообщается. Также имели место перестрелки в районе селений Аз-Зияра и Ас-Сирмания. Известно, что во время обстрела протурецкими боевиками курдских селений к северу от Алеппо был ранен пожилой местный житель. Взрыв произошел и в одном из ресторанов в самом Идлибе.

В социальных сетях появилась информация о мародерстве, которым занимаются боевики протурецкой группировки «Файлак аль-Маджид». Эта группировка действует в западной части провинции Алеппо. Турецкие власти называют ее оппозицией правящему режиму, но местные жители уверены: оппозиционеры – банальные бандиты, которые не гнушаются грабить и терроризировать местное население. В свою очередь, турецкое военное командование закрывает глаза на преступления подконтрольных группировок.

Сообщается и о взрывах в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Судя по всему, взрывы произошли в результате запуска ракет из пустыни Бадиа по району, контролируемому шиитским ополчением, союзным Сирийской арабской армии. Таким образом, организовать обстрел могли боевики оппозиционных группировок. Также в провинции Дейр-эз-Зор были нанесены ракетные удары по окрестностям города Хаджин, где находится штаб разведывательной службы курдского ополчения.

Что касается ситуации на автотрассе М4, то Турция по-прежнему обещает навести порядок на этой территории, однако пока говорить о каком-либо успехе турецкой стороны преждевременно. Понятно, что отнюдь не в интересах Анкары оттеснять протурецкие вооруженные формирования, которые очень нужны турецкому руководству для организации дальнейших провокаций против Сирийской арабской армии.

В то же время, турецкое военное командование уверяет, что в ближайшее время расширит маршрут патрулирования на автотрассе М4, которое осуществляется совместно с военнослужащими российской военной полиции. Как заявил полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу, главное – обеспечить безопасность по маршруту патрулирования.

При этом турецкая армия продолжает работать над расширением количества блокпостов в провинции Идлиб. Кроме того, стало известно о движении очередного турецкого конвоя с военной техникой в районе перехода Кырыкхан. Турецкое командование планирует развернуть бронетехнику для дальнейшего усиления своих войск в регионе.

Это обстоятельство, как мы уже сообщали, лишний раз подчеркивает подлинные намерения Анкары – остаться в сирийской провинции на неопределенное время. Разумеется, для того, чтобы сохранять военное присутствие в Идлибе, умиротворение сирийской провинции турецкому руководству не выгодно.

Видео переброски турецкой тяжёлой технике в район Сармина (Идлиб):