Отряд заметит всех: морские базы на Камчатке прикроет «умная» ПВО

Мобильные отряды С-400, «Панцирей» и «Шилок» защитят от ударов с воздуха субмарины проекта «Борей»

Стратегический подводный флот России спрятали под зенитным «зонтиком». Места базирования ракетоносцев «Борей» на Камчатке стала защищать уникальная интегрированная система управления противовоздушной обороны. Она объединяет в единую сеть все средства ПВО, имеющиеся на полуострове. Начиная от войсковых артиллерийских и ракетных установок типа «Стрела-10» или «Шилка» и заканчивая зенитными комплексами кораблей, а также наземными системами С-400 «Триумф», отметили эксперты.

Щит для ракетоносцев

Новая интегрированная система управления ПВО Камчатки прошла проверку в начале марта, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Новинка в режиме реального времени отслеживает любые цели — гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты, дроны и т.д. После чего распределяет цели между силами противовоздушной обороны.

Для эффективного отражения атаки, в которой будут задействованы современные средства нападения, необходимо объединить все средства ПВО–ПРО в единый контур, считает бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Экипаж атомного подводного ракетоносеца «Александр Невский» проекта 955 «Борей» в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

— Все командные полномочия в таком случае находятся в руках начальника ПВО района, — рассказал эксперт «Известиям». — К нему стекаются данные от дежурных РЛС не только ПВО, но и авиации, пограничников и ВМФ, включая корабельные. В результате он имеет максимально полную и объективную картину происходящего. Единоначалие необходимо для того, чтобы при отражении атаки противника все средства противовоздушной обороны были задействованы максимально эффективно.

На Камчатке ПВО сосредоточит свое внимание в первую очередь на военно-морских базах, чтобы надежно прикрыть стратегические ракетоносцы. Эти корабли гарантируют наш ответный удар по любому агрессору, резюмировал Айтеч Бижев.

В частности, речь идет о базе атомных подводных лодок в Вилючинске. Там же может расположиться и «оружие возмездия» — атомные беспилотники «Посейдоны».

Водоплавающая «Шилка»

На полуострове сейчас активно отрабатывают действия мобильных групп ПВО–ПРО. На учениях отряды защищали важные объекты от ударов с воздуха. Были задействованы боевые машины ЗРК «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка» в различных сочетаниях вместе с ЗРПК «Панцирь-С1», комплексами РЭБ и вооружением надводных кораблей. Все огневые средства находились под руководством единого командира, как на территории Камчатки, так и за ее пределами — в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ).

При составлении сценария учений учитывался опыт боевых действий средств отечественной ПВО в Югославии и Сирии. Однако не обошлось и без экспериментов — боевую технику применяли с поправкой на местные условия. В частности, на одном из судов ТОФ установили ЗСУ «Шилка». Несмотря на сложности, связанные с размещением и закреплением 20-тонной машины, а также сильную качку, экипаж уверенно уничтожил световую мишень, имитирующую вертолет противника.

ЗСУ «Шилка» во время учений Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

— Создание разнородных групп ПВО позволит создать глубоко эшелонированную оборону нужного района, — пояснил Айтеч Бижев. — Сейчас отработке таких действий отводится много учебного времени. Причем в единую огневую систему объединяются как корабельные, так и наземные средства ПВО и ПРО.

Цели и роли при таком взаимодействии строго распределены. На дальних подступах воздушную группировку противника должны встретить ракеты С-400 «Триумф» или комплексы С-300 и С-350. Они могут поразить объекты на расстоянии до 400 км. Эти системы ПВО способны эффективно отражать массированные налеты в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления, и в самых сложных погодных условиях. «Четырехсотки» займутся еще и уничтожением баллистических ракет и самолетов.

Но тратить ракеты «Триумфов» на небольшие цели — расточительно. В таком случае в дело должны будут вступить комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия — например, «Торы», «Буки» или ракетно-пушечные «Панцири». Последние несколько лет активно отрабатывали совместные действия с С-400 и С-300 всех модификаций.

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на дежурстве Источник изображения: Фото: РИА Новости

«Панцирям» предстоит «охота» на крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники всех классов. Они же будут отвечать за сохранность дорогостоящих «трехсоток» и «четырехсоток», которые составляют костяк ПВО. Комплексы получили боевое крещение в Сирии, где состоят на вооружении не только российской, но и сирийской армии.

Первые «Панцири» были развернуты на авиабазе Хмеймим в 2015 году. Только в декабре 2017 года они отразили две массированные атаки террористов. А за первые два года боевой работы в Сирии, по официальным данным, ими было сбито 54 ракеты РСЗО и 16 дронов террористов.

В ближнем бою свое слово скажут зенитчики Сухопутных войск. В их распоряжении есть, например, ракетные комплексы «Оса», которые способны уничтожать цели на дальности до 10 км. А самоходные установки «Шилка» смогут бороться с низколетящими целями в ближнем бою. Их счетверенные 23-мм пушки обрушат на противника шквал огня — более 3 тыс. выстрелов в минуту.

ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Все перечисленные комплексы ПВО установлены на высокопроходимые шасси, что позволяет совершать марш-броски по пересеченной местности. Установки также можно перебрасывать воздушным, железнодорожным или водным транспортом. Это позволит не только максимально быстро усилить тот или иной район, но и использовать технику из засад. Их организовывают в ущельях или в устьях рек, где самолеты противника стараются незаметно подобраться к цели на минимальной высоте.

Ранее «Известия» сообщали, что в Крыму развернута автоматизированная система управления, которая объединяет в боевой контур все средства ПВО и авиацию полуострова. Под единое управление перешли истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары.

Богдан Степовой, Алексей Рамм