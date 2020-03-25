«Милосердие» против коронавируса

Флот США задействует для борьбы с эпидемией коронавируса гигантское госпитальное судно

Командование морских перевозок (Military Sealift Command) Флота США задействовало для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 гигантское госпитальное судно «Мёрси» (USNS Mercy). В рамках военной помощи, оказываемой гражданской администрации, оно будет использовано для размещения пациентов с другими болезнями, которые никто не отменял, чтобы разгрузить стационарные госпитали и больницы для приёма инфицированных коронавирусом пациентов.

«Мёрси», чьё название переводится как «Милосердие», как и его систершип «Комфорт» (USNS Comfort), в середине 80-х годов прошлого века были перестроены из нефтяных супертанкеров, мода на которые к тому времени прошла. Каждое из американских госпитальных судов при водоизмещении около 70 000 тонн и длине более 270 метров имеет в общей сложности по 1000 койкомест. Ранее оба гиганта задействовались при проведении масштабных военных операций вдали от американских берегов, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.