Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает

Автор старательно запугивает и без того испуганных коронавирусом читателей предполагаемыми российскими кибератаками, дезинформационными кампаниями и коварными планами по развязыванию бактериологической войны. И не важно, что никто не видел этих планов, торговать воображаемыми угрозами такие мелочи никогда не мешали.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала слабости Запада. Враги США и ЕС внимательно наблюдают, чтобы воспользоваться их уязвимостями в будущих конфликтах.

Европа в смятении. Миллионы людей находятся в строгой изоляции, частный сектор упал на колени, страны не справляются с совершенно внезапным нападением врага, пытаясь при этом сохранить какую-то видимость порядка. И дело не только в COVID-19. Представьте себе воздействие какого-то дополнительного кризиса в такой момент - кризиса, вызванного одним из врагов Запада.

"Бог наблюдает за нами с расстояния", - пела Бетт Мидлер. Американские и европейские лидеры могут быть уверены в том, что за ними с расстояния наблюдает кое-кто еще: российский президент Владимир Путин и руководители других стран, соперничающих с Западом.

По состоянию на 23 марта новый коронавирус унес жизни 14 с лишним тысяч человек и заразил более 341 000. Вирус полностью уничтожил рост американского фондового рынка, достигнутый за время правления Дональда Трампа, а британский фунт опустил до уровня начала 1980-х годов. БМВ, "Ниссан", "Даймлер", "Фольксваген", "Фиат", "Пежо" и прочие автогиганты остановили производство на европейском континенте. "Дженерал Моторс" и "Форд" закрыли все свои предприятия в США. "Дойче Банк" прогнозирует самый серьезный спад мировой экономики после окончания Второй мировой войны. Международная организация труда выступила с предостережением о том, что в мире исчезнет 25 миллионов рабочих мест.

И это только осязаемый, материальный ущерб. Паника среди покупателей в таких странах как Британия уже привела к тому, что полки магазинов опустели. Не помогают даже постоянные мольбы супермаркетов покупать только необходимое. Их посетители не желают проявлять внимание и отзывчивость к остальным. Магазинам пришлось даже ввести ограничения на покупку товаров первой необходимости. "Если вы поможете нам, ограничив закупки важнейших товаров, и позволите нам сосредоточиться на удовлетворении базовых потребностей наших покупателей, мы сможем с уверенностью и дальше кормить страну", - отметило в своем заявлении руководство сети супермаркетов "Теско".

Коронавирус остановил даже деятельность западных армий. 18 марта Норвегия и пять стран-союзниц (в том числе, Британия и США) отменили совместные учения "Холодный ответ 2020", целью которых была отработка вопросов обороны северной и центральной Норвегии. Также были свернуты масштабные учения "Защитник Европы 2020", в которых участвовали 40 000 военнослужащих, в основном американских. В ходе этих учений отрабатывались задачи по быстрому развертыванию войск в Европе и наступлению через континент. "По состоянию на 13 марта все переброски личного состава и техники из США в Европу прекращены…. Связанные с "Защитником Европы 2020" маневры, такие как "Динамичный фронт", "Совместная оценка боевых действий", "Удар сабли" и "Молниеносный ответ", проводиться не будут", - объявило 16 марта командование американскими войсками в Европе.

"Защитник Европы 2020" - это комплексные учения, к которым было привлечено 20 000 американских военнослужащих и 20 000 единиц техники. Личный состав и боевая техника после переброски в Европу должны были соединиться с американской группировкой на европейском театре военных действий и далее продвигаться в направлении восточного фронта НАТО. Это очень важные учения, потому что маневры такого рода не проводились уже четверть века. "Защитник Европы 2020" показывает, что союзники и партнеры по НАТО вместе намного сильнее", - объясняет информационный бюллетень американских войск в Европе. Отмена этих учений показывает врагам США и Евросоюза, насколько слабой при определенных обстоятельствах может быть Организация Североатлантического договора.

Вирус уже заразил генерала польских вооруженных сил Ярослава Мику (Jaroslaw Mika) и вынудил из-за этого самоизолироваться командующего американскими войсками в Европе генерал-лейтенанта Кристофера Каволи (Christopher Cavoli).

Поддерживающие Россию и Китай пропагандистские издания производят на свет вал дезинформации о коронавирусе, чтобы усилить хаос на Западе. "Коронавирус мог появиться в Латвии", - сообщило 15 марта агентство Sputnik Латвия. Другой российский орган пропаганды сайт Геополитика.ру заявил, что коронавирус могли создать США в качестве биологического оружия. Китайские дипломаты, в свою очередь, занимаются целенаправленной кампанией дезинформации, заявляя, среди прочего, что коронавирус создала армия США.

Но коронавирус остается единственным серьезным вызовом, влияющим на западные страны. Он страшен, но нам повезло. Можно с большой долей уверенности предположить, что Путин со своими коллегами со злорадством наблюдают за бедламом в США и Европе и используют его в образовательных целях. Коронавирус дал врагам Запада прекрасную возможность увидеть, как страны справляются (или не справляются) с серьезным кризисом.

В конце концов, враг может воспользоваться кризисом, добавив к нему еще один. Соединенные Штаты, например, могут усилить страдания иранцев от коронавируса, введя против них дополнительные санкции, что они и сделали на прошлой неделе. А могут осуществить кибератаки против электростанций. (Агентство "Рейтерс" сообщало, что сентябрьская кибератака США имела целью "ограничить возможности Тегерана по распространению пропаганды.) А Россия, Китай, Иран, Северная Корея и действующие по их заданию ставленники могут воспользоваться этой возможностью для осуществления массированных кибератак против западных целей.

Страховая компания "Хискокс" (Hiscox) в 2019 году подготовила доклад под названием "Киберготовность", в котором отмечается, что 61% фирм из ведущих западных экономик, включая американскую, сообщили о проведении против них кибератак в предыдущие 12 месяцев. Годом раньше таких компаний было 45%.

Серьезные удары, скажем, с применением вируса NotPetya в 2018 году, когда пострадало множество транснациональных компаний, включая фармацевтический гигант "Мерк" (Merck) и самую крупную в мире транспортную фирму "Маэрск" (Maersk), очень редки, но они наверняка будут повторяться.

Русские хакеры уже получили доступ к диспетчерским ряда американских электроэнергетических компаний. Министерство внутренней безопасности не называет компании, чьи системы были взломаны, однако Джонатан Хоумер (Jonathan Homer), руководящий в министерстве анализом промышленных систем управления, рассказал представителям СМИ, что хакеры теперь могут "отключать рубильники" и нарушать подачу электроэнергии. В конце прошлого года связанная с иранскими властями хакерская группа Refined Kitten пошла еще дальше. Западные кибераналитики обнаружили, что иранские хакеры могут воздействовать на работу систем управления важнейших объектов, таких как электростанции, производственные предприятия и нефтеперерабатывающие заводы.

Иранские и русские хакеры не вмешивались в работу систем управления. Они явно ограничились ведением разведки. И они действовали без спешки. В военное время преимущество у атакующего, который может выбирать время и характер действий. Это особенно верно в отношении "войн в серой зоне", когда количество вариантов у нападающего ограничено лишь его воображением.

Почему бы не задействовать еще одну ужасную болезнь в следующий раз, когда у Запада возникнут трудности? Пару лет назад я обсуждала российскую агрессию в серой зоне с одним всемирно известным экспертом по вопросам здравоохранения, который попросил не называть его имя. Этот человек вежливо меня выслушал, а затем сказал, что Путину не нужны ни кибератаки, ни маленькие зеленые человечки, чтобы ослабить Запад. Этот профессор рассказал мне, что ему достаточно отправить в выбранную им страну самолет с больными туберкулезом заключенными.

Заболеваемость туберкулезом в российских тюрьмах существенно снизилась по сравнению с 1999 годом, когда показатели были просто астрономические: 4 347 случаев на 100 000 заключенных. В 2011 году это показатель составлял 1 299 случаев на 100 000 заключенных, но и такая цифра тоже вызывает тревогу. В России показатели по туберкулезу в тюрьмах одни из самых высоких в мире. (В 2018 году в США было 2,8 случая заражения на 100 000 жителей, а в России 54.) Туберкулез уже вызывает обеспокоенность у органов здравоохранения Европы и США. Но особую тревогу вызывает распространение резистентных к вакцине штаммов. Если Путин отправит в выбранную им страну 300 зараженных туберкулезом заключенных, они смогут заразить очень многих. Конечно, есть вакцина от туберкулеза, но всех детей ею не прививают, а у взрослых она не всегда эффективна.

Сегодня, когда коронавирус разоряет западные экономики и оказывает разрушительное воздействие на системы здравоохранения, русские, китайцы, северокорейцы, иранцы и прочие страны, которые точат зубы на Запад, вполне могут открыть второй фронт.

Кое-какие события на этом втором фронте уже происходят. 15 марта американское Министерство здравоохранения и социального обеспечения подверглось кибератаке, в результате которой были перегружены его серверы. Примерно в то же время кто-то скопировал в Университете Джонса Хопкинса мировую карту распространения коронавируса и ввел туда вредоносный код. Таким образом, пугающий весь мир биологический вирус помог распространить вирус виртуальный. 17 марта британское правительство неожиданно признало существование секретной до того времени "совместной команды по оценке угроз государству", которая следит за иностранными шпионами.

Вне зависимости от того, какой вирус выберут враги Запада - биологический или компьютерный, какие новые формы дезинформации они применят, насколько мощным будет их шпионаж, они могут не спешить. Враги могут подождать, тщательно изучив для начала все неудачи Запада в борьбе с коронавирусом. Извлеченные уроки они смогут применить на практике в другой раз, когда начнется следующий кризис, который может оказаться еще серьезнее. Иран наверняка захочет отомстить за убийство в январе месяце своего командующего Касема Сулеймани.

Война на два фронта, в которой сочетаются капризы матери-природы и ухищрения врагов вместо боевых порядков, является поистине пугающим сценарием. К ней надо готовиться. И как наглядно показал коронавирус, готовиться должно не только государство, но и мы все.

Элизабет Бро (ELISABETH BRAW)