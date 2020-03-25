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ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" Севфлота вышел в море на очередной этап госиспытаний

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Экипаж фрегата планирует отработать ряд задач по обнаружению подводных лодок и слежению за ними, также выполнит различные виды маневрирования и продолжит проверку систем и механизмов

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 вышел в Баренцево море на полигоны боевой подготовки Северного флота для продолжения программы государственных испытаний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"В море экипаж фрегата планирует отработать ряд задач по обнаружению подводных лодок и слежению за ними с помощью комплексов гидроакустического и противолодочного вооружения, также выполнит различные виды маневрирования и продолжит проверку систем и механизмов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный этап программы испытаний обеспечивают подводные лодки Северного флота, выполняющие в Баренцевом море плановые задачи боевой подготовки.

Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начались 20 ноября в Белом море и проходят в несколько этапов. Ожидается, что после завершения программы госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России и зачислен в состав Северного флота, информирует пресс-служба.

Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" введен в состав ВМФ РФ в июле 2018 года, первый серийный - "Адмирал Касатонов" - спущен на воду в 2014 году. Закладка фрегата "Адмирал Головко" состоялась 1 февраля 2012 года. На "Северной верфи" на разных стадиях строительства находятся еще четыре фрегата этого проекта.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
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