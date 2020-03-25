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Военное обозрение

В Сети появилось видео испытаний нового украинского бронетранспортёра

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео испытаний новейшего украинского бронетранспортера "Атаман" 6Х6, разработанного частной украинской компанией "Практика". Видео на своем канале в YouTube разместило агентство Defense Express.

Как поясняется в описании к видео, особенностью нового бронетранспортера стало переднее расположение двигателя с расположением десанта в задней части. Кроме того, утверждается, что БТР получил полноценную противоминную защиту, созданную по стандарту НАТО STANAG 4569, а для изготовления бронетранспортера используется бронесталь стран-членов НАТО и ЕС.

О возможной постановке на вооружение украинской морской пехоты нового бронетранспортера "Атаман" 6Х6 заявлялось еще в апреле прошлого года в ходе совещания в Минобороны Украины.

Тогда же были озвучены предварительные ТТХ БТР. Предлагалось, что в варианте для морской пехоты ББМ "Атаман" будет иметь полную массу в 23500 кс полезной нагрузкой не менее 5500 кг. Экипаж боевой машины - 3-4 человека, при этом в десантном отделении должно перевозиться 6 морпехов в полной боевой экипировке. Предполагается установка дизельного двигателя Deutz 410kW/558 л.с. с автоматической коробкой передач. Колесная формула 6Х6.

Бронирование фронтальное защищает от калибра 12,7-мм, боковые проекции ПЗСА-5 (защита от пули 7,62 мм автоматного патрона 57-БЗ-231с с пулей БЗ (автомат АКМ) с расстояния 10 м). Предусматривается дополнительное бронирование.

Бронемашину предполагается вооружить боевым модулем БМ-3М "Штурм" (30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 с боекомплектом 200 снарядов, спаренный 7,62-мм пулемёт КТ-7,62 с боекомплектом 2000 патронов, 30-мм автоматический гранатомёт КБА-117, ПТРК "Барьер" с четырьмя ракетами).

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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