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Российская газета

Сирийская "мини-ТОС" вновь попала на фото

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Источник изображения: rg.ru

Бойцы сирийской правительственной армии наряду с обычными реактивными система залпового типа, такими как "Град", "Ураган" и "Смерч", продолжают использовать различные самодельные установки.

Некоторые из них выполнены достаточно компактными и умещаются в кузовах обычных пикапов. Есть более крупные варианты. Такие образцы монтируют на платформы грузовых автомобилей различных моделей.

Настоящим рекордсменом считается Golan-1000. Созданный на шасси ходового тренажера механиков-водителей основного боевого танка Т-72, он весит около 40 тонн. Его вооружение - пакет из трех направляющих, предназначенных для запуска 500-мм ракет, весящих до полутоны. Данная необычная машина недавно снова была задействована во время боев в районе Алеппо.

Промежуточное положение в этой линейке реактивных самоделок занимает образец, выполненный на базе советской боевой машины пехоты БМП-1. В СМИ его называют "Мини-ТОС" или "Мини-Солнцепек".

Хотя родство со знаменитой тяжелой огнеметной системой из сибирского Омска очень отдаленное, эти средства поражения во многом выполняют похожие задачи - уничтожают хорошо окопавшегося противника.

Правда, если у ТОС-1А калибр боеприпасов - 220 мм, то у этой версии Golan - 240 мм. Однако российская машина способна поражать цели на дистанции до 6 000 метров, а сирийский образец - не более 3 000 метров.

По некоторым данным, пока ближневосточными умельцами изготовлен всего лишь один образец.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Солнцепёк
Т-72
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