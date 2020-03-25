Министр обороны Сербии осудил бомбардировки НАТО 1999 года

БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Агрессия НАТО на Союзную республику Югославия в 1999 году стала последним большим и безнаказанным преступлением ХХ века, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Во вторник в 21-ую годовщину начала бомбардировок Североатлантическим альянсом Сербии делегация минобороны страны возложила венки к памятнику у клинического центра "Доктор Драгиша Мишович" в Белграде. Авиация НАТО после полуночи 20 мая 1999 года ударила крылатыми ракетами по клинике, в результате погибли трое пациентов отделения неврологии и семь дежуривших гвардейцев, еще четверо военнослужащих получили серьезные ранения. Пострадало и гинекологическое отделение, оно было полно беременных и только что родивших женщин и персонала, которые получили ранения и были срочно эвакуированы.

"Агрессия НАТО стала последним и, к сожалению, безнаказанным большим преступлением ХХ века. Убиты около 2,5 тысячи военнослужащих, полицейских, граждан и детей. За них никто никогда не понес ответственности, не извинился, даже не выразил сожаления за погибших военных и полицейских", - цитирует минобороны Вулина.

"Мы не перестанем помнить и напоминать, спрашивать, почему напали на Союзную республику Югославия без решения совбеза ООН, без какого-либо основания согласно международному праву", - подчеркнул глава минобороны Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.