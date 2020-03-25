Ростех создал новое остекление для авиации

ЦАМТО, 24 марта. Холдинг "РТ-Химкомпозит" Госкорпорации Ростех разработал инновационные материалы на основе полиметилметакрилата (ПММА) для остекления авиационной техники.

Ниже приведен пресс-релиз ГК "Ростех" на эту тему, который цитирует сайт АвиаПорт.Ru.

Как говорится в пресс-релизе ГК "Ростех", материалы обладают высокими прочностными характеристиками и термической стабильностью, что позволяет применять их при производстве современных вертолетов и самолетов, в том числе перспективных сверхзвуковых машин.

Инновационные органические стекла разработаны в рамках федеральной целевой программы при финансировании Минпромторга России. Основные преимущества новых материалов перед иностранными образцами – повышенная стойкость к поверхностному растрескиванию и сохранение прочностных характеристик после длительного нагрева в течение 100 часов при температуре 160 град. C, а также при кратковременном нагреве до 180 град. С. Именно до такого уровня может подниматься температура лобового остекления самолета при полете на сверхзвуковой скорости.

"Новые стекла по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствуют лучшим мировым образцам. Они могут применяться не только в авиастроении, но и в космической отрасли, судостроении, в железнодорожном транспорте. Некоторые марки нового стекла уже прошли отраслевую сертификацию и получили допуск для применения в авиационной отрасли, они готовы к промышленному производству. Выпуск высокотехнологичных изделий конструкционной оптики предприятиями Ростеха гарантирует технологическую независимость отечественной промышленности в этой критически важной отрасли", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Серийное производство новых высокотехнологичных стекол планируется развернуть на предприятии НИИ полимеров холдинга "РТ-Химкомпозит". На площадке уже организовано наукоемкое малотоннажное производство необходимых материалов.

"Мы намерены стать ведущим поставщиком оргстекла на основе ПММА для отечественной авиации. Стекла уже готовы к промышленному производству и могут быть использованы как в остеклении новейших сверхзвуковых истребителей (модификации Су-35, Су-30, Су-34, МиГ-29 и другие перспективные проекты), так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров типа Sukhoi Superjet и МС-21", – сообщил генеральный директор АО "НИИ полимеров" Вадим Луконин.