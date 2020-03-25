Войти
ЦАМТО

Индонезийская компания PT Pindad открыла новое предприятие по производству широкой номенклатуры ВиВТ

285
0
0
Танк PT Pindad (Persero)
Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero).
Источник изображения: defense-studies.blogspot.com

ЦАМТО, 24 марта. Индонезийская государственная компания PT Pindad объявила об открытии нового предприятия по производству недавно разработанных совместно с иностранными партнерами систем вооружения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, новое предприятие территориально расположено поблизости от штаб-квартиры PT Pindad в Бандунге и его основной задачей станет поддержка производства перспективных боевых платформ, таких как новый средний танк "Харимау" (Harimau).

Также на новом объекте планируется производить оружейные башни калибра 90 и 105 мм, минометные системы, оптику, беспилотные авиационные комплексы, ракеты и ракетные пусковые установки, различные системы с дистанционным управлением.

Управляющий директор PT Pindad Абрахам Мозе заявил, что "открытие нового предприятия согласуется с намерением компании инвестировать в современные военные технологии, что будет способствовать достижению высоких финансовых результатов".

Доходы и прибыль PT Pindad в последние годы постоянно возрастали и в 2018 году достигли 3,9 трлн. инд. рупий (213,5 млн. долл.) и 100 млрд. инд. рупий, соответственно. Компания заявила, что ее цель на 2019 год – доходы в размере 5,7 трлн. рупий (итоговые финансовые результаты за 2019 год пока еще не опубликованы).

Как отмечает Jane's, большая часть работ PT Pindad, связанных с производством боевых бронированных машин и вооружением, осуществляется на основе сотрудничества с иностранными компаниями. Наиболее ярким примером этой стратегии является проект с турецкой FNSS по разработке и производству 35-тонного среднего танка "Харимау".

Ожидается, что новое оборонное предприятие компании PT Pindad будет осуществлять проекты в партнерстве с такими иностранными фирмами, как южноафриканская Paramount, французская Thales, бельгийская John Cockerill Defense, шведская Saab и немецкая Rheinmetall.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Индонезия
Турция
Франция
Швеция
Компании
Nurol
Paramount Group
Pindad
Rheinmetall
SAAB
Thales
Похожие новости
20.08.2018
PT Pindad завершила ходовые испытания среднего танка "Каплан MT"
06.12.2016
Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»