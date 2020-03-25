Индонезийская компания PT Pindad открыла новое предприятие по производству широкой номенклатуры ВиВТ

ЦАМТО, 24 марта. Индонезийская государственная компания PT Pindad объявила об открытии нового предприятия по производству недавно разработанных совместно с иностранными партнерами систем вооружения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, новое предприятие территориально расположено поблизости от штаб-квартиры PT Pindad в Бандунге и его основной задачей станет поддержка производства перспективных боевых платформ, таких как новый средний танк "Харимау" (Harimau).

Также на новом объекте планируется производить оружейные башни калибра 90 и 105 мм, минометные системы, оптику, беспилотные авиационные комплексы, ракеты и ракетные пусковые установки, различные системы с дистанционным управлением.

Управляющий директор PT Pindad Абрахам Мозе заявил, что "открытие нового предприятия согласуется с намерением компании инвестировать в современные военные технологии, что будет способствовать достижению высоких финансовых результатов".

Доходы и прибыль PT Pindad в последние годы постоянно возрастали и в 2018 году достигли 3,9 трлн. инд. рупий (213,5 млн. долл.) и 100 млрд. инд. рупий, соответственно. Компания заявила, что ее цель на 2019 год – доходы в размере 5,7 трлн. рупий (итоговые финансовые результаты за 2019 год пока еще не опубликованы).

Как отмечает Jane's, большая часть работ PT Pindad, связанных с производством боевых бронированных машин и вооружением, осуществляется на основе сотрудничества с иностранными компаниями. Наиболее ярким примером этой стратегии является проект с турецкой FNSS по разработке и производству 35-тонного среднего танка "Харимау".

Ожидается, что новое оборонное предприятие компании PT Pindad будет осуществлять проекты в партнерстве с такими иностранными фирмами, как южноафриканская Paramount, французская Thales, бельгийская John Cockerill Defense, шведская Saab и немецкая Rheinmetall.