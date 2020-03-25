США остановили выпуск противолодочных самолетов

Корпорация Boeing объявила о приостановке работы своих заводов в Пьюджет-Саунд из-за чрезвычайного положения, объявленного в штате Вашингтон, и распространения коронавируса в регионе.

- Меры предпринимаются для обеспечения благополучия сотрудников, их семей и местного сообщества и будут включать в себя упорядоченное отключение в соответствии с требованиями своих клиентов, - говорится в сообщении компании.

Сворачивание деятельности на авиазаводах началось 24 марта, полностью остановить производство планируется в среду. Часть сотрудников смогут продолжить работу удаленно, другим будет предоставлен оплачиваемый отпуск на 10 рабочих дней. Представитель компании подтвердил, что в число остановленных предприятий попали заводы в Эверетте и Рентоне, где выпускаются летающие танкеры KC-46 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon, соответственно.

В отличие от сборки гражданских лайнеров, производство военных самолетов связано с секретной информацией, поэтому люди, занятые на этих линиях, не смогут работать удаленно. Сроки остановки заводов в компании оценивают в один-два месяца. Это может привести к срыву графика поставок в ВВС и ВМФ США, пишет Defence News.

Антон Валагин