Войти
Российская газета

Китайская армия получила похожие на российский "Тайфун-К" броневики

282
0
0
Источник изображения: rg.ru

Почти три года понадобилось китайским инженерам, чтобы довести до ума свой трехосный бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.

Об этой разработке заговорили летом 2017 года, когда корпорация Norinco впервые продемонстрировала ее на одном из испытательных полигонов.

Сразу же после презентации многие эксперты высказались о сходстве этого специального транспортного средства с КАМАЗ-63968 семейства "Тайфун-К".

Тогда отмечалось, что российская разработка имеет очевидное преимущество в лучшей защите лобовой части корпуса. Предполагалось, что к моменту начала серийного производства этот недостаток китайской машины будет устранен.

Однако, судя по появившимся в Сети материалам, все оставлено на первоначальном уровне.

Ожидается, что этот броневик будет предложен для поставок на экспорт. Также, вероятно, его задействуют в проводимых Народно-освободительной армией миротворческих операциях за рубежом.

VP22 - далеко не первая попытка создать в Поднебесной образец военной техники с оглядкой на советские или российские модели. В разное время в КНР были скопированы реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", боевая машина пехоты БМП-1, гранатомет РПГ-7, противотанковая управляемая ракета "Малютка", автоматический миномет "Василек", переносной зенитный комплекс "Стрела-2", гаубица Д-30 и многое другое.

Свежий пример - создание клона ДТ-30 "Витязь". В минувшем году сообщалось о проведении испытаний китайской версии двухзвенного гусеничного вездехода.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
9M14 Малютка
БМП-1
Град РСЗО
Д-30 2А18
ДТ-30
РПГ-7
Тайфун-К
Компании
Norinco
КАМАЗ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.03.2016
Лицензия на стабильность
19.08.2015
Холостая мощь Каира
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»