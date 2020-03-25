Китайская армия получила похожие на российский "Тайфун-К" броневики

Почти три года понадобилось китайским инженерам, чтобы довести до ума свой трехосный бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.

The People's Liberation Army of China began to receive armored vehicles of type VP22. The armored car was developed by Norinco Corporation and has a 6x6 wheel formula. Its layout is reminiscent of a Russian armored vehicle of high security "Typhoon-K".https://t.co/0kNP3TXh62 pic.twitter.com/jfreWUOhV5 — Tango III's Military News (@IiiTango) March 22, 2020

Об этой разработке заговорили летом 2017 года, когда корпорация Norinco впервые продемонстрировала ее на одном из испытательных полигонов.

Сразу же после презентации многие эксперты высказались о сходстве этого специального транспортного средства с КАМАЗ-63968 семейства "Тайфун-К".

Тогда отмечалось, что российская разработка имеет очевидное преимущество в лучшей защите лобовой части корпуса. Предполагалось, что к моменту начала серийного производства этот недостаток китайской машины будет устранен.

Однако, судя по появившимся в Сети материалам, все оставлено на первоначальном уровне.

Ожидается, что этот броневик будет предложен для поставок на экспорт. Также, вероятно, его задействуют в проводимых Народно-освободительной армией миротворческих операциях за рубежом.

VP22 - далеко не первая попытка создать в Поднебесной образец военной техники с оглядкой на советские или российские модели. В разное время в КНР были скопированы реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", боевая машина пехоты БМП-1, гранатомет РПГ-7, противотанковая управляемая ракета "Малютка", автоматический миномет "Василек", переносной зенитный комплекс "Стрела-2", гаубица Д-30 и многое другое.

Свежий пример - создание клона ДТ-30 "Витязь". В минувшем году сообщалось о проведении испытаний китайской версии двухзвенного гусеничного вездехода.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев