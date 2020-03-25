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WarSpot

АК против AR: испытание морозом

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Источник изображения: warspot.ru

Стрелковое оружие способно работать в широком температурном спектре, но есть одно «но»: в случае обледенения большинство моделей выходит из строя. Как именно это происходит, показали в новом выпуске программы «Мифы об оружии» от концерна «Калашников».

В испытании участвовали следующие образцы оружия: АК-200 под патрон 5,45×39 мм, два НК416, Bushmaster XM15, SIG 551, VAR и кастомная спортивная винтовка — все под патрон 5,56×45 мм. Два НК416 взяты, чтобы проверить, нужно ли смазывать подвижные части автомата или смазка строго противопоказана. С помощью бутилированной воды имитировали дождь, после чего винтовки были оставлены на час на открытом воздухе при температуре −6°C.

Тестирование винтовок водой и морозом

Ранее подобный тест проводили ведущие видеоблога Military Arms Channel. Посмотреть их «краш-тест» можно здесь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
AR-15
Компании
Концерн Калашников
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