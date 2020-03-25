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Российская газета

Бомбардировщики Ту-95 пролетели над Тихим океаном и Японским морем

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Ракетоносцы Ту-95МС
Ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что в небе "стратеги" провели более девяти часов.

В военном ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители ВВС Японии.

В Минобороны подчеркнули, что самолеты дальней авиации ВКС России на регулярной основе проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в военном ведомстве.


Александр Степанов

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Россия
Япония
Продукция
Ту-95
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